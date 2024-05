Llega la Vuelta a España Femenina

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La Vuelta Ciclista a España femenina se estrena en Soria con el final de la jornada de este viernes de la Laguna Negra y la salida desde San Esteban de Gormaz el sábado. La sexta etapa, del viernes día 3 de mayo, tiene salida en Tarazona con meta en la Laguna Negra de Vinuesa con un recorrido de 132,5 kilómetros con final en montaña. La Laguna Negra de Vinuesa, que ya cuenta con la experiencia de ser punto de meta de La Vuelta masculina en dos ocasiones, promete de nuevo demostrar el potencial de Soria.

La etapa siete, el sábado 4 de mayo, saldrá de San Esteban de Gormaz, mostrando toda su riqueza turística, así como la de la Comarca de la Ribera, para recorrer 139 kilómetros de etapa hasta el final en Sigüenza. La competición, que se desarrolla del 28 de abril al 5 de mayo, recorre la Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. Un total de 867 kilómetros. La Subdelegación del Gobierno en Soria acogía la semana pasada una reunión de coordinación de seguridad para las dos etapas de la Vuelta Ciclista a España Femenina 2024 que discurrirán por la provincia de Soria. Esta carrera consta de ocho etapas. La sexta, que se disputa el viernes, 3 de mayo, comienza en Tarazona y concluye en la Laguna Negra (Vinuesa) después de 132,1 kilómetros.

De cara a la etapa de este viernes, señalar que Demi Vollering comanda en La Vuelta Femenina 24 by Carrefour.es desde el primer golpe. La líder del Team SD Worx-Protime, después de su segundo puesto en la pasada edición y un inicio de temporada menos exitoso de lo esperado, no ha dejado pasar la ocasión de dejar su sello en la primera de las llegadas en alto de la carrera española, que en su quinta etapa recorría 113,9 kilómetros con salida desde Huesca y llegada en el Alto del Fuerte Rapitán, en Jaca. La neerlandesa no ha tenido rival en el último kilómetro de la cima aragonesa, y aventaja en 31 segundos a Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) y en 53 a Riejanne Markus (Team Visma-Lease a Bike).