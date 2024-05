Los mejores atletas se citan en Los Pajaritos

Publicado por Jon Ander Uriarte

Soria

El antiguo campo de Los Pajaritos acoge este sábado la segunda jornada de la Liga Nacional de Clubes de Atletismo División de Honor, una competición que permitirá ver en Soria a algunos de los mejores atletas del panorama nacional, entre ellos los integrantes del Club Atletismo Celtíberas y Club Atletismo Numantino. La cita fue presentada este viernes con la presencia de atletas de ambos clubes.

La competición estrenará con la Liga Iberdrola Femenina y los equipos que competirán junto a las Celtiberas serán Facsa-Playas de Castellón, Unicaja Jaén Paraíso Interior y Tenerife Caja Canarias. La competición comenzará a las 10.00 horas con el lanzamiento de martillo y finalizará a las 13.45 horas con el relevo 4x400. "Tenemos muchas ganas de comenzar. Tenemos un equipo fuerte y vienen rivales muy potentes. Aspiramos a conseguir mínimo un tercer puesto que nos permita llegar de forma holgada a la final y lograr la permanencia", ha señalado la soriana Jimena Borque durante la presentación de la prueba. En la primera jornada, en el que club soriano compitió en Santander, acabó en tercera posición con 169,5 puntos, por detrás de Atlético San Sebastián y Piélagos. Tras la disputa de la primera jornada, las Celtíberas ocupan la novena posición de una Liga compuesta por 16 equipos.

Equipo con el que formarán las Celtíberas.CLUB ATLETISMO CELTÍBERAS

Ya a partir de las 17.00 horas, tiene lugar la Liga Joma Masculina de División de Honor. El Club Atletismo Numantino compite con Trops-Cuevas de Nerja, Tenerife CajaCanarias y Alcampo Scorpio 71 de Aragón. En la primera jornada de esta competición, los deportistas del Numantino finalizaron en segunda posición con 184 puntos. El primer puesto era para Club Atletismo Mislata. En la general por equipos, el club soriano es séptimo por detrás de Unicaja Jaén. "Tenemos un buen equipo y va a ser una competición igualada. Estoy seguro de que con el apoyo de los aficionados lo vamos a hacer bien", ha expresado el soriano Hugo de Miguel, integrante del Club Atletismo Numantino.

Plantilla con la que compite el C.A. Numantino.CLUB ATLETISMO NUMANTINO

En la presentación ha estado presente el concejal de Deportes del Ayuntamiento, Manu Salvador, y el diputado de Deportes, Sergio Frías. Salvador ha puesto en valor la capacidad de sacrificio de los atletas que entrenan en Soria, deportistas que "compatibilizan los entrenamientos con trabajo o estudios", una situación de lo que la gente "no es consciente y hay que poner en valor". Por su parte, Frías ha destacado la cantidad de actos deportivos que se están organizando añadiendo que Celtíberas y Numantino compiten en Primera División "algo que hay gente que no valora". El diputado de Deportes ha subrayado que competir en casa debe suponer "un plus de motivación", de cara a que ambos clubes cumplan con sus objetivos.