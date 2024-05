El premio a una gran temporada

Publicado por Jon Ander Uriarte

Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El baloncesto tiene este fin de semana una cita en el pabellón del San Andrés. Sobre la pista azul de recinto soriano, y en concreto desde el viernes, tiene lugar la fase final de la Copa de Castilla y León infantil. Sobre la pista un equipo soriano, el Codesian A, del Club Soria Baloncesto, todo un premio al trabajo de la entidad en general y del equipo en particular. "Nosotros no somos los favoritos. Nos tomamos esto como un premio", señala Gonzalo de Domingo, entrenador de los infantiles del CSB.

Esa condición de favorito la tiene la Cultural y Deportiva Leonesa-Colegio Leonés B, equipo que abre la competición este viernes a partir de las 19.30 horas ante el otro contendiente, San Pablo Burgos. La fase final de la Copa de Castilla y León es un triangular de todos contra todos, una liguilla en la que, en caso de empate a victorias, se decidirá por la basket average.

Los infantiles del CSB llegan a esta cita tras haber quedado primeros en una fase regular inicial. En dicha fase ganaron todos sus encuentros con excepción del disputado ante Basket Segovia. Una de esas victorias tuvo lugar ante Iveco Valladolid en uno de los recintos históricos del baloncesto español, un pabellón Pisuerga en el que jugaron míticos del deporte de la canasta como Arvydas Sabonis u Oscar Schmidt, entre otros. "La victoria en Valladolid supuso sellar nuestra clasificación como primeros de grupo en la primera fase", rememora Gonzalo de Domingo. Tras esa primera fase los sorianos afrontar una segunda que igualmente acabaron en primer lugar.

El equipo soriano ha sido una piña durante toda la temporada.SERGIO_DE_MIGUEL

El equipo de Gonzalo de Domingo debuta en la competición el sábado en la pista azul del San Andrés, a partir de las 19.30 horas, ante San Pablo Burgos, un rival que pondrá las cosas difíciles. "Burgos es un equipo que ha hecho muy bien las cosas. No eran favoritos pero están aquí por méritos propios. El hecho de que no fueran favoritos para estar aquí les hace venir sin presión y eso les convierte en peligrosos", relata el técnico del CSB.

Ya el domingo los sorianos se miden a las 18.30 horas al Colegio Leonés, el favorito al triunfo junto a los sorianos. "Colegio Leonés es un rival muy fuerte, tiene jugadores muy interesantes, alguno convocado con la selección española. Es un equipo muy fuerte físicamente y bien entrenado. Tienen el hándicap de tener que venir aquí pero no creo que eso les afecte", asevera el técnico de los sorianos.

Gonzalo de Domingo señala que el nivel de confianza del grupo que dirige es bueno como bueno es el baloncesto que practica, en especial a nivel ofensivo. En la segunda fase superó los 90 puntos en todos sus encuentros, algo que "no es fácil de conseguir". Pese a ello reitera que su equipo no es "favorito", al triunfo, una favoritismo que recae sobre el equipo leonés. "A mis jugadores les voy a decir que disfruten, que se lo han ganado, que se tomen esto como un premio", indica.

Que no sean favoritos no quiere decir que no vayan a luchar por la victoria con el apoyo de la grada. En este sentido reconoce que jugar la fase final de la Copa de Castilla y León en Soria es "un evento soñado", una actividad que confía que suponga un impulso para la cantera soriana del baloncesto: "Ojalá esta fase sea un buen impulso para que los niños que vienen por debajo se animen a jugar al baloncesto, a practicar este deporte. También confiamos en que nuestros canteranos nos estén animando en las gradas".