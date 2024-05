La sobresaliente temporada del Grupo Herce

Publicado por Jon Ander Uriarte

El presidente y el entrenador del Grupo Herce, Alfredo Cabrerizo y Alberto Toribio, han comparecido en rueda de prensa para analizar la temporada del primer celeste. Una temporada calificada de "sobresaliente", donde ha habido más aspectos positivos que negativos. El presidente del club soriano, con un presupuesto que ha rondado los 350.000 euros, ha señalado que van a tratar de renovar a la mayoría de los jugadores que han compuesto la plantilla, un grupo que el próximo curso volverá a contar con Alberto Toribio al frente y que jugará en Europa.

Una vez finalizada la temporada del primer equipo, sin trabajo en la pista pero sí en los despachos, se ha hecho balance de una temporada que Cabrerizo ha calificado como "sobresaliente", siendo conscientes de "quienes somos y a quién nos hemos enfrentado", en referencia a la final ante Guaguas. "El año pasado disputamos dos torneos y conseguimos uno. Eso fue algo excepcional" ha indicado el presidente celeste quien ha recordado que el primer equipo ha repetido final de Superliga tras medirse a equipos que les duplican o triplican en presupuesto, e incluso más.

"Gracias al gran trabajo de Alberto hemos llegado por segundo año seguido a la final de Superliga. Lejos de relajarnos, trabajamos y le disputamos a Guaguas la final hasta meterle el miedo en el cuerpo", ha añadido. Cabrerizo ha hecho referencia a los dos partidos de esa final disputados en Soria, dos partidos por los que "todo el mundo nos ha felicitado". "El presidente del Guaguas reconoció que ha sido la mejor final que ha visto en mucho tiempo. Conseguimos que Guaguas no se relajara y eso es un ejemplo de lo que es nuestro club y nuestra afición", ha añadido.

Cabrerizo ha tenido en este sentido palabras de agradecimiento para la afición por ese ambiente en la final de la Superliga, ambiente que jugadores han reconocido por escrito que fue "impresionante". "Hemos tenido a más 2.000 personas animando y apoyando. Les doy las gracias a los aficionados. Llenamos en Copa y era difícil repetirlo", ha expresado al tiempo que felicitaba a Guaguas publicamente por su título liguero.

En su análisis, Cabrerizo ha recordado que esta es la temporada en la que se ha vuelto a Europa, una vuelta en la que el equipo no se contentó con "viajar. Competimos". En este sentido ha señalado que la entidad volverá a estar en Europa la próxima temporada: "Todavía no sabemos lo que nos va a corresponder pero jugar Liga Europa es innegociable para el club porque queremos seguir creciendo".

Alfredo Cabrerizo ha reconocido este curso se tuvo el "tropiezo de la Copa", una tropiezo que ayudó al equipo en el último tramo de temporada ya que "nos hizo tocar tierra". "Pensábamos que éramos favoritos para llegar a la final y, quizás lo éramos, pero fue un error. Esa derrota, bien encauzada por el cuerpo técnico nos permitió luego llegar a lo más alto en Superliga", ha admitido.

El presidente del Grupo Herce ha hablado de la plantilla, una plantilla tendrá las bajas de Manu Salvador, Álex San Martín y Lucas Lorente. "Va a haber bajas significativas, bajas complicadas de sustituir. Estamos contentos con el trabajo y vamos a intentar renovar a la mayoría. No es fácil porque se ha hecho una gran temporada y habrá que mejorar las condiciones, algo que no es fácil porque ya vamos al límite", ha explicado para añadir que hay clubes que llevan ya más de un mes trabajando en confeccionar su plantilla mientras que ellos van a empezar ahora porque se ha esperado al final de la temporada. Aún así, confían en un par de semanas la formación de la plantilla esté muy avanzada.

Cabrerizo ha confirmado que el presupuesto de esta temporada ha rondado los 350.000 euros y ha explicado que Grupo Herce es el sexto equipo que mejor paga de la competición. En este sentido ha explicado que Guaguas está en otro mundo y luego hay clubes como Unicaja, Teruel, Melilla o Valencia. "Creemos que vamos a poder mantener a la mayoría de jugadores pero es algo que no podemos controlar", ha indicado. En este sentido, Alberto Toribio ha matizado que no todos los jugadores se mueven por las condiciones económicas ya que valoran aspectos como poder crecer como jugadores y vivir un gran ambiente en las gradas, situación que sí ofrece el equipo soriano.

Alfredo Cabrerizo no se ha olvidado de los patrocinadores del club. "Gracias a Grupo Herce hemos podido competir en Europa", ha reconocido para explicar que Grupo Herce seguirá la próxima temporada como principal sponsor. No ha olvidado el presidente celeste a Junta, Diputación o Ayuntamiento además de otros pequeños colaboradores: "Hay mucha gente que pone su granito de arena para conseguir estos triunfos y al que no se le pone cara. Personas y empresas que están con nosotros en las duras y en las maduras". Cabrerizo no ha obviado su deseo de que más empresas apoyen el proyecto del C.V. Río Duero ya, al igual que se quiere mejorar deportivamente, se quiere ir un paso más allá a nivel económico.

A nivel deportivo, Cabrerizo ha admitido que el club desea tener la próxima temporada un equipo en la Primera División para que los chavales que vienen por detrás, juveniles y júniors, se vayan fogueando. En este sentido, ha señalado que el segundo equipo de los celestes jugará en breve la fase de ascenso a esta categoría.

Alberto Toribio también ha calificado como "espectacular", la temporada en muchos aspectos. "En la parte que me toca el equipo llegó al límite, ha rendido por encima de lo que se esperaba", ha indicado para recordar que se alcanzó la final de Superliga, el cuarta ronda en competición europea y la competición para Europa la próxima temporada.

"La Copa del Rey tuvo un aspecto positivo y otro negativo. La derrota nos hizo poner los pies en el suelo, lo sufrimos pero nos vino bien. Si este equipo hace algo bien es la autocrítica y de esa eliminación sacamos conclusiones positivas", ha asegurado Toribio, quien explicó que, tras la eliminación copera, solo se perdió en Almería y posteriormente en la final ante Guaguas.

El entrenador de los sorianos ha señalado que el equipo "ha crecido mucho", gracias a la competición europea destacando el mérito de llenar Los Pajaritos en Liga "con nuestra propia gente", en referencia a que en Copa había unos 500 aficionados de Teruel en las gradas.

De cara a la próxima temporada el entrenador de Grupo Herce ha apuntado que hay que marcarse objetivos "realistas", unos objetivos que pasan por ir "paso a paso". Toribio ha señalado que en el deporte se tiene ambición por mejorar y más en un deporte como el voleibol donde el jugador no se hace rico. "Los chicos tienen esa ambición porque van a mejorar su carrera deportivamente y en lo económico en lo que podamos", ha indicado para significar que el Río Duero no es el club que más ofrece económicamente si bien ofrece otras cosas, algo que hay jugadores que sí valoran.