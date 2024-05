Lluelles no elude la condición de "favorito" del BM Soria en el play off de ascenso

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El play off de ascenso a Plata del San Andrés está a una semana vista y en las filas del Balonmano Soria sólo se piensa en dar el salto de categoría. El entrenador de los amarillos, Jordi Lluelles, no elude la condición de "favorito" de su equipo para subir, aunque avisa que el camino no será nada sencillo por el nivel de los rivales. Lanzarote, Romo y La Roca no pondrán las cosas fáciles a un conjunto anfitrión que "llega bien" tanto física como mentalmente después de haber logrado el pleno de victorias en la fase regular.

"Podía haber sido un sorteo más asequible". Esa fue la primera valoración de Lluelles cuando se le sondeo por lo obstáculos que tendrá en la fase de promoción. El técnico está analizando los rivales y reconocía en su comparecencia de prensa que "todos tenemos ya ganas de que llegue el viernes".

El de Sant Quirze hablaba de Lanzarote como el rival a batir y aseguraba que junto al BM Soria son los "favoritos". Lluelles ponía en valor la calidad de BM Romo y se refería a sus paisanos de La Roca como "los tapados". El preparador catalán sabe de la importancia de empezar bien el play off e indicaba que "tenemos que tener cuidado con el primer partido".

Los sorianos arrancarán el viernes a las 18.30 horas la serie del play off ante BM Romo, a la misma hora jugarán el sábado contra Lanzarote y el domingo a las 12.30 horas se medirán a La Roca.

Este favoritismo de los sorianos hace que sea un arma de doble filo en cuanto a la presión de tener que ascender. ¿Cómo se gestiona esta presión? "La mejor manera es normalizarlo todo", afirmaba Lluelles. El barcelonés daba las claves de éxito y tiene muy claro que es vital "disfrutar del play off ante nuestra gente y disfrutar".

Lluelles pide saber estar en unos partidos que "no se ganarán en diez minutos. Los marcadores se decidirán al final y hay que ganarlos desde la tranquilidad".

El técnico ve a los suyos en un gran momento para poder asaltar esa codiciada primera plaza y respecto a las sensaciones de otras fases de ascenso comenta que "las vibraciones son las mismas que las de hace tres años en Lanzarote o las del año pasado en La Coruña. El equipo está preparado para afrontar el play off con garantías".

"La idea es que se llene el pabellón"

Lluelles estuvo acompañado en la rueda de prensa por la directiva del BM Soria Pilar Romero, quien explicaba los detalles de los precios de los abonos y de las entradas de cara a un próximo fin de semana en el que el objetivo es que se "llene el pabellón".

La responsable de la entidad señalaba que "queremos que nuestra casa esté a tope y que la grada sea de color amarillo". En relación a los precios de los abonos informaba que los socios podrán ver todos los encuentros por 25 euros y que los pueden retirar en la sede del BM Soria de 19.00 a 21.00 horas. Los no socios pagarán 35 euros y se podrán hacer con el abono en la plataforma Cluber. Los integrantes de las categorías inferiores tendrá entrada gratuita. También se ha sacado un abono para los aficionados de 5 a 16 años con un precio de 15 euros. La entrada para un día concreto será de 15 euros para los no socios y de 10 para los socios. Para los menores de 16 años el precio de las entradas serán de cinco euros.