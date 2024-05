El Balonmano Soria persigue el sueño del ascenso a Plata

Publicado por Jon Ander Uriarte

El pabellón del San Andrés acoge desde esta tarde y hasta el viernes la fase de ascenso a División de Honor Plata. La fase de ascenso que con tanto mimo y esfuerzo el Club Balonmano Soria ha intentado acoger durante las últimas temporadas. Una liguilla en la que el grupo que dirige Jordi Lluelles compite como favorito para dar el salto a la segunda categoría del balonmano nacional. Los amarillos debutarán en la misma a las 18.30 horas de hoy ante Balonmano Romo Broker Kirol. La primera jornada de competición se cierra con el enfrentamiento entre BM La Roca y Landbit Lanzarote, los otros aspirantes al ascenso.

El Balonmano Soria presenta unas buenas credenciales para dar el salto de categoría. En concreto el haber logrado 30 victorias en 30 encuentro disputados en fase regular, un hito histórico en la historia del balonmano. A esa racha hay que sumar el hecho de que los amarillos jueguen en su cancha y ante su afición, otro plus para considerarles favoritos. Por último, el equipo soriano ya tiene experiencia en estas lides de fases de ascenso, la última de ellas la vivida el año pasado en La Coruña. «Somos el equipo a batir», ha reconocido Jordi Lluelles ante esta fase de ascenso no ocultando su condición de favoritos.

No obstante, este tipo de liguillas no están exentas de sorpresas, lo que sería todo un revés al trabajo ejecutado esta temporada. El propio BM Soria con Jordi Lluelles al frente protagonizó una de esas sorpresas hace cuatro temporadas en Lanzarote en el que se convirtió en el primer ascenso a Plata en la historia del club. Concienciados de que no sea así está el vestuario amarillo. Como ejemplo las palabras del capitán, Fran García, al reconocer de cara a esta fase que «las victorias conseguidas hasta ahora no sirven de nada», y que hay que «hay que empezar de cero». El propio Jordi Lluelles señalaba que el equipo lleva desde el lunes «en el barro», preparando con la máxima intensidad la fase.

Los amarillos se estrenan ante BM Romo en el que milita en ex amarillo Jorge del Valle, equipo que finalizó en segunda posición del Grupo C, un grupo que engloba a los equipos vascos y navarros, rivales que habitualmente destacan por su contundencia defensiva. Los vizcaínos no son ajenos a esa defensa férrea, una defensa muy dura y cuenta con un portero que ha terminado a muy buen nivel la fase regular. «Es un equipo que tiene mucho potencial en el contragol, en especial en la primera oleada a través de su extremo zurdo», señala Jordi Lluelles quien explica que los vascos son jugadores físicamente muy fuertes y en ataque posicional poseen alternativas en su juego para hacer gol.

El orden y la seguridad defensiva, una situación que el BM Soria ha ejecutado muy bien durante esta temporada, jugará un papel clave en el encuentro. Los de Lluelles quieren dar una gran alegría a sus aficionados y quieren comenzar a hacerlo desde esta misma tarde.