El Club de Golf Soria acoge el domingo el III Open Daniel Berná

Daniel Berná ultimó su puesta a punto para el debut en el Alps Tour, la próxima semana, con una actuación muy positiva, del viernes al domingo, en el III Open de Ciudad Real PGA de España, tercer torneo del TUMI Spain Golf Tour. Por otra parte, el golfista soriano ha presentado hoy en el Ayuntamiento de Soria la tercera edición de su torneo, prueba que se celebra el domingo en el Club de Golf Soria.

Dicho torneo arrancará a las 9.30 horas con salida al tiro y se disputará en la modalidad stableford para los 18 hoyos del campo. El campeonato estará dividido en dos categorías, hasta handicap 18 y a partir del handicap 18.1. Los interesados en participar pueden formarlizar su inscripción hasta el próximo 24 de mayo a las 12.00 horas en las oficinas del Club de Golf Soria, el teléfono 629664203 o bien el correo electrónico golfsoria@golfsoria.com. Los precios de participación en el torneo oscilan entre los 25 y los 50 euros e incluye un picnic.

En la presentación ha estado presente el propio Daniel Berná quien reconoció que el torneo es la forma de agradecer algo al campo que le vio nacer. "Creo que llegaremos a los 100 ó 120 participantes de Soria y otros puntos, el campo está muy bien y con unas condiciones de climas espectaculares", indicó Daniel Berná quien recordó que habrá en el campo soriano un Campeonato de España de cuarta categoría, una cita que se desarrollará durante cuatro días durante el primer fin de semana de septiembre.

Cartel del torneo del Club de Golf Soria que tiene lugar este domingo.HDS

Por otra parte, Daniel Berná afrontaba por primera vez un torneo que se disputaba bajo la modalidad Stableford modificado (que suma y resta puntos a los resultados por hoyo), lo que hace que el jugador sea más agresivo en su juego y los resultados más espectaculares, y lo cierto es que no le fue nada mal. Así, desde el comienzo se movió entre los puestos de honor, lo que le permitió pasar el corte con holgura gracias a sendas vueltas con 9 puntos, y remató su actuación con una vuelta final que fue la mejor de las tres (11). Ello le valió escalar hasta la séptima posición final con 29 puntos en total, a 8 del ganador, Alfonso Buendía, que sumó 35.

Por todo ello, Berná se mostraba satisfecho “en el cómputo general, ya que he sido bastante regular y he jugado bastante bien todos los días”. Entrando más en detalle, el jugador soriano decía que “los dos primeros días se notó que hizo más viento, por eso también tengo algún bogey más, pero el domingo he hecho otra vuelta sin errores, lo que me ha permitido remontar hasta el séptimo puesto, así que estoy bastante contento”.

Ahora Daniel Berná intentará “cargar pilas durante un par de días” para preparar su debut, este temporada, en el Alps Tour 2024. Será concretamente en el Lacanau Alps Open que se disputará del 23 al 25 de mayo en Nouvelle (Aquitania, Francia). Pocos días después, del 29 al 31 de mayo, competirá en otro torneo de este circuito, el Alps de Roquetas de Mar, que se celebrará en el Club de Golf Playa Serena de esta localidad almeriense. Otra cita que tiene en perspectiva, aunque todavía no confirmada, es el Challenge de Cádiz, prueba del European Tour que está programada para los días 6 a 9 de junio en el Iberostar Real Golf Novo Sancti Petri.