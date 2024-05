"Me quedo con el cariño de la gente"

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Jordi Lluelles se despedía del Balonmano Soria en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el presidente Carlos Heras y en la que hacía un repaso a estos cuatro años en el club amarillo, en los lograba subir a División Honor Plata, así como jugar nada menos que tres play off de ascenso. Muchos éxitos y muchos recuerdos que el técnico se lleva en la mochila antes de afrontar su etapa como segundo entrenador del BM Torrelavega de Liga Asobal. "Me quedo con todo el cariño de la gente". Este fue el mensaje de Lluelles cuando todavía está reciente la "decepción" del pasado fin de semana al no poder conseguir el objetivo del ascenso.

Carlos Heras fue el primero en tomar la palabra en un comparecencia de prensa "con sentimientos encontrados". Y es que el presidente se mostraba feliz por el "crecimiento profesional" de Lluelles como entrenador, aunque no podía esconder su tristeza ya que "se va un gran profesional y sobre todo un gran profesional". El dirigente le deseaba los mayores éxitos de cara al futuro y le recordaba que "aquí está su casa y este es su club".

Lluelles también tenía palabras muy emotivas para Heras al afirmar que "el presi es el pilar de este proyecto y un ejemplo a seguir. Se puede contar con él para lo que haga falta".

El técnico de Sant Quirze hacía un balance de la temporada recién finalizada e indicaba que "ha sido una campaña espectacular", al mismo tiempo que se lamentaba de la racha victoriosa del equipo en la fase regular que se truncaba en el momento decisivo al "perder por un gol" ante Lanzarote. Lluelles reconocía que se marcha de Soria "decepcionado a nivel deportivo", aunque satisfecho con todo e4l cariño que ha recibido por parte de la afición. "Me quedo con todo el cariño de la gente". También se acordaba de sus jugadores y señalaba que "a la plantilla no hay que reprocharle nada".

El barcelonés, que apuntaba que desde el domingo ha visto en varias ocasiones cada uno de los tres partidos del play off de ascenso, fue preguntado sobre si cambiaría alguna de sus decisiones en la dirección del equipo, en especial en el choque ante Lanzarote, y comentaba que "ahora todo es especular".

Lluelles pone fin a un ciclo en el San Andrés y concretaba cuándo tomaba la decisión de finalizar su relación con el BM Soria a la conclusión de este temporada. "La decisión fue tomada en el parón de Navidad". El catalán hablaba de un ciclo cumplido y daba a conocer su opinión sobre el periodo de tiempo de un entrenador en los banquillos. "Por mi experiencia cuando estas cinco años en un equipo, en el último las cosas no funcionan". Jordi cumplía cuatro años y la próxima semana dejará Soria para comenzar a pensar en su aventura en Torrelavega. "Nunca sabes si puede haber una segunda etapa", finalizaba.