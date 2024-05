El Alps de Roquetas de Mar, segunda cita para Daniel Berná dentro del Alps Tour 2024

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El jugador soriano Daniel Berná afronta a partir de este miércoles su segunda prueba dentro del Alps Tour. Será con motivo del Alps de Roquetas de Mar, que se disputará del 29 al 31 de mayo en el Playa Serena Golf, en Almería.

El Alps de Roquetas será la octava prueba del Alps Tour 2024, tras visitar Egipto, Túnez, Italia, Austria y Francia, y significará la primera parada del circuito en España. La cita reunirá a cerca de 150 jugadores de 17 nacionalidades.

Para Berná, la prueba almeriense será la segunda que afronta dentro del Alps Tour 2024, tras su participación, la pasada semana, en el Lacanau Alps Open disputado en Nouvelle (Aquitania, Francia). El debut no fue del todo propicio para el jugador del Club de Golf Soria, puesto que falló per vez primera el corte en la actual temporada, un resultado que atribuyó, en gran medida, a que “no me adapté a la velocidad de los greens y tiré putts muy malos, tanto de fuerza como de caídas, con lo que, o me quedaba corto o me pasaba”. A pesar de ello, el jugador del Club de Golf Soria lo intentó en todo momento, pero “no conseguí meter los putts clave durante las vueltas”.

La consecuencia de ello fue un 5 sobre par acumulado en las dos jornadas –en la segunda hizo el par– y que “fallé el corte, es el primero que fallo en todo el año, así que no pasa nada, hay que seguir entrenando y pensar ya en la próxima cita”, en referencia al Alps de Roquetas de Mar.