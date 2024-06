El presidente del Numancia se dirige a los aficionados a través de una carta

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del C.D. Numancia, Santiago Morales, se dirigido a la afición rojilla a través de una carta publicada por la entidad. En la misma, señala que se toman unos días de reflexión para "crear las bases que nos permitan ser un club sostenible", al tiempo que les pide que sigan apoyando desinteresadamente.

Tras el mazazo sufrido ante el Yeclano, el presidente numantino admite que es "difícil" escribir tras no conseguir un objetivo. "Me he tomado una horas para meditar qué se hizo bien y qué se hizo mal", indicando que en el fútbol, quizás, no exista una "justicia lógica". "Me siento muy mal, al igual que todos ustedes", añade el mandatario numantino quien agradece a la afición el apoyo brindado al equipo esta temporada. "Quiero haceros saber los orgulloso queme siento de vosotros por el apoyo leal y sin fisuras demostrado", significa.

Sobre el futuro del club, Santiago Morales, señala que se van a tomar unos días para plantearse "qué hacer", explicando en cualquier caso que van a "crear las bases que nos permitan ser un club sostenible en el tiempo, que nos llene más de alegrías que de tristezas". Por último, el mandatario del equipo soriano pide a los seguidores "que se junten en este sueño, que apoyen desinteresadamente sin hacer daño, sin meterse en lo personal", ya que lo único que quieren es ver al Numancia "en el lugar que le corresponde".