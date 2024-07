Éxito de participantes en el III Campus de la S.D. Almazán

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Llegan las vacaciones y con ellas los campus deportivos de verano. De todos los que se celebran en la provincia de Soria, el III Campus de Fútbol de la S.D. Almazán es de los más madrugadores, un campus que arrancó el pasado día 1 y que se puede calificar como todo un éxito antes de empezar. La razón no es otra que colgar el cartel de no hay plazas a la semana de iniciar el proceso de inscripción.

Ese cartel de no hay plazas no se cuelga porque sean pocos los niños que participan. Nada más y nada menos que 90 participantes con edades comprendidas entre los 6 y los 15 años se congregan hasta el domingo en el entorno de La Arboleda adnamantina. "La verdad es que desde el primer día tuvimos inscripciones. Este año tenemos 90 niños y no tenemos más porque estamos un poco limitados con las instalaciones. La verdad es que en una semana habíamos completado las plazas del campus, una situación que nos sorprendió a nosotros", señala Jesús Sánchez, vicepresidente de la S.D. Almazán y uno de los responsables del campus.

Participantes en el campus del fútbol del Almazán.S.D. ALMAZÁN

Esos niños son de Almazán y también de otros puntos de la geografía española como Zaragoza, Madrid o Covaleda, con familiares en la villa. "El primer día les decimos a los padres que nuestro objetivo es que los niños disfruten, que se lo pasen bien. Creo que por el número de participantes que repiten de otros años, lo estamos logrando", recuerda Jesús Sánchez.

Un grupo de participantes en el parque de La Arboleda.S.D. ALMAZÁN

El campus del club adnamantino se centra en el fútbol y de ahí las cuatro horas diarias de sesiones, dos matinales y dos vespertinas, cuyos ejercicios se adaptan a las edades de los participantes. En esa labor de guías futbolísticos se implican, entre otros, jugadores de las primera plantilla del equipo blanquiazul como Checa, Carlos Elvira o Héctor Lapeña. Esa actividad deportiva se completa con actividades lúdicas que van desde el uso de la piscinas hasta juegos por todo el entorno de La Arboleda. "Tenemos un amplio equipo de trabajadores en el campus entre monitores y técnicos estamos entre 14 ó 15 personas", relata Jesús Sánchez.

El campus del club adnamantino congrega a 90 participantes entre los 6 y los 15 años.S.D. ALMAZÁN

Uno de los puntos fuertes del campus tiene lugar con motivo de la excursión programada para los participantes. Este año el III Campus de la S.D. Almazán visita el Museo de la Real Federación Española de Fútbol en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, una muestra en la que están los últimos entorchados de los combinados absolutos masculinos y femeninos y que se quiere completar con un nuevo título de campeón de Europa en breve.