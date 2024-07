Enrique Pascual Oliva: "Todos los Juegos Olímpicos tienen algo pero Barcelona nos lanzó a la élite"

Publicado por Jon Ander Uriarte

Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Hablar de atletismo en Soria es hablar de Fermín Cacho y Abel Antón. Hablar de atletismo en España es igualmente nombrar los éxitos de los dos campeones sorianos. La sombra de ambos es alargada, una sombra que no se entendería sin la figura del que fue entrenador de ambos, Enrique Pascual Oliva. Uno de los entrenadores más laureados del atletismo español.

El preparador soriano (Brías, 31 de mayo de 1957), está en estos días ocupado. Muy ocupado. A la vuelta de la esquina están unos nuevos Juegos Olímpicos, cita deportiva por excelencia y en la que estará presente con cuatro atletas que entrenan en el Caep Soria, dos fondistas portugueses que correrán el 1500, Isaac Nader y Salomé Afonso; y dos atletas españoles que competirán en el 10000 y el maratón, Abdessamad Oukhelfen e Ibrahim Chakir. El técnico partirá hacía París el día 29 de julio y no regresará hasta el final de los Juegos.

La trayectoria de Enrique Pascual Oliva se resume en los éxitos conseguidos por sus atletas, en los reconocimientos y galardones recibidos e, igualmente, en el número de Olimpiadas en los que ha estado presente. «Presencialmente he estado en seis Juegos, lo que ocurre es que en otros tres he llevado atletas y no estuve. Creo que este de París son los séptimos, más otros tres en los que llevé atletas», señala el entrenador.

Admite que todos las Olimpiadas tienen algo de «especial», siendo un referente los Barcelona 92 por razones que hay que dar a conocer a las nuevas generaciones. La única medalla de oro olímpica conseguida por España en el 1500 tuvo lugar en esos Juegos de la mano de Fermín Cacho entrenado por Oliva. «Barcelona 92 para nosotros fue lanzarnos a la elite de verdad y, sin duda, tiene algo de especial», relata el técnico. Pascual Oliva profundiza en la idea y explica que lo especial de los Juegos es que hay otros deportes y que te encuentra dentro de una Villa Olímpica en lugar de un hotel. «La Villa tiene otros atractivos aunque nosotros los disfrutamos muy poco porque estás centrado en la competición», relata para indicar que, con cuatro atletas, entre competición y entrenamientos «no te apetece salir», ya que el tiempo que hay para hacer algo de turismo «es justo, limitado». «Cuando quieres ir de turismo vas de turismo y ahora ve estás trabajando y punto», apostilla.

El de Brías señala que desde Barcelona 92 a París 2024, los mayores cambios en los entrenamientos están relacionados con la tecnología que se aplica a las zapatillas ya «hace que uno pueda correr un poquito más y que te recuperes un poco mejor». Considera que no ocurre lo mismo con los métodos de entrenamiento y apunta: «Cuando uno le quiere dar muchas vueltas al tema, al final vuelves al punto de partida porque el cuerpo humano cambia poco. Cambia mucho la tecnología pero los cuerpos son similares a los cuerpos que entrenaban en los primeros juegos que se celebraban en Atenas».

SUS CUATRO PUPILOS EN LOS JUEGOS

Isaac Nader en el 1500 será el primero de los atletas de Enrique Pascual en entrar en competición. «Sus marcas están en la elite, hasta hace poco tenía la quinta mejor marca del mundo. Las expectativas con él son altas, luego puede pasar cualquier cosa», explica el entrenador. Oliva señala que en esta disciplina ya hay un campeón olímpico, el noruego Jakob Ingebrigtsen quien puede correr en 3:27, y el resto deberá pelear por los otros dos metales. En ese grupo, unos 15 atletas que pueden correr en 3:30, está su pupilo. «Isaac está con 3:30 y, por lo tanto, relativamente cerca pero, depende de cómo vaya la carrera, depende de quién persiga a Jakob van a resultar las maneras de una manera o de otra. Desde luego, Isaac está centrado y aspira a medalla, luego te puedes quedar octavo», señala.

Salomé Afonso, rival de Marta Pérez, entrará en liza el 6 de agosto. Pascual Oliva asegura que nunca ha visto a una atleta entrenar como lo hace su pupila portuguesa en una prueba dominada por las atletas africanas. «En chicas hay una diferencia con las atletas etíopes y keniatas, sobre todo etíopes, están diez segundos por encima del resto. Hay atletas que están en marcas de chicos. No entiendo cómo pueden correr tanto. Esa diferencia entre unas y otras es abismal, es muy difícil llegar», explica el técnico quien señala que la atleta lusa entrena mejor que compite y de ahí que sea una incógnita su clasificación para la final del 1500.

El de Brías asegura que la situación en 10000 y maratón es similar. En 10000, «una prueba complicada» España estará representada por Abdessamad Oukhelfen, un atleta que es «muy bueno» y que «puede entrenar mejor todavía». Pascual Oliva señala que su pupilo podría luchar por estar en la final de la distancia algo que «francamente es muy difícil», y lo explica: «Empiezas a contar tres etíopes, tres keniatas, aunque alguno puede fallar; después alguno que no es etíope o keniata pero está nacionalizado, otros tres o cuatro africanos más y te va a 12 corredores. Tú ya estás por detrás de ellos, del 12».

En maratón la situación es similar y apunta a los cambios que había hace 25 ó 30 años, cuando corría Abel Antón, a lo que ocurre ahora. «En la época de Abel, los africanos no tenían un sistema de entrenamiento muy preciso. En 5000 ó 10000 llegaban a donde llegaban pero el salto a maratón no lo tenían, no eran disciplinados o no eran pacientes, que es lo que necesitas en maratón. Ahora, las grandes empresas de entrenamiento, de explotación de atletas, están instauradas en Kenia y en Etiopía y ahí el sistema está más equilibrado. En programación deportiva y de entrenamiento, que era donde ganábamos un poco de ventaja ya no lo tenemos».

Enrique Pascual Oliva, uno de los entrenadores más laureados del atletismo español estará en los Juegos y curiosamente, aunque tiene atletas competiendo con España, acudirá con la Comité Olímpico de Portugal. ¿El motivo? El entrenador explica que estaba en la lista de España y que, al ver que había posibilidades de acudir con Portugal, se optó por esa opción. «España le venía bien porque tienen una plaza más libre para otro entrenador. Me encuentro muy a gusto con Portugal, me tratan muy bien. Yo, que apuesto por la universalidad, me gusta abrir fronteras y esto me permite hacerlo», concluye el entrenador de campeones.