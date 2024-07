Ibrahim Chakir: "Voy a luchar por estar en el Top 10"

Publicado por Jon Ander Uriarte

Ibrahim Chakir atiende desde las pistas de Los Pajaritos escenario que conoce desde que hace seis años optó por ponerse a las órdenes de Enrique Pascual Oliva. Llega a Soria para afinar su puesta a punto de cara a “cumplir el sueño de ser olímpico”, por primera vez en su carrera deportiva.

El fondista que entrena en el Caep Soria es uno de los tres maratonianos que representarán a España en la prueba de los 42 kilómetros, una cita a la que acude con el título de campeón logrado en febrero en Sevilla, donde logró una marca de 2:07:48. Chakir llegó a la zona de Penedés con 9 años junto a sus nueve hermanos. Su padre trabaja en el campo, un escenario en el tuvo que colaborar para salir adelante: “Todos los veranos que podía iba a trabajar con mi padre, que trabaja en el campo, y sí vendimiar es muy duro también y eran cosas que tenía que hacer para tirar adelante. Todo lo que ganaba lo invertía en zapatillas, en material en irme de concentraciones... Ahora puedo decir que todo es sacrificio valió la pena al cumplir el sueño de ser olímpico”.

El maratoniano admite que llegará a la cita del próximo 10 de agosto en buena forma tras sesiones interminables de entrenamiento. Ha estado rodando en altura en Font Romeu (Pirineo Francés) y ahora quiere afinar su puesta punto junto a Enrique Pascual Oliva: “Durante varias semanas he estado acumulando trabajo, creo que la semana que más kilómetros hice fueron 230 ó 235 kilómetros y he encadenado unas buenas semanas de hacer 220, 230 kilómetros. Ahora bajamos la carga y metemos intensidad para llegar lo más en forma posible”.

Desde hace años el maratón está dominado por atletas keniatas, etíopes o eritreos por lo que las medallas es misión imposible. Esto no quiere decir que Ibrahim Chakir no tenga objetivos para la competición del año. En este sentido, el pupilo de Pascual Oliva se marca varios retos. “El primer objetivo sería mejorar el puesto 23 conseguido el año pasado en el Mundial de Budapest. Luego estaría feliz y contento si consiguiera estar entre los diez primeros, algo que va a ser difícil. Voy a luchar por el Top 10, eso estaría bien”, admite el corredor quien no esconde que también quiere disfrutar de la experiencia.

Chakir ha visto el trazado de la prueba parisina, un circuito “exigente, un sube y baja con mucho desnivel”, en el que el clima “va a ser un factor a tener en cuenta”. Reconoce que no tiene una estrategia definida y que lo ideal para él sería que el grupo permaneciera unido hasta el kilómetro “treinta y algo”, justo hasta Versalles, donde se gira para encarar el regreso a París. “. “Si llego ahí con el grupo y con fuerza el final pueder ser bueno para mí. A partir del kilómetro treinta y algo vienen bajadas fuertes que después de las exigentes cuestas van a doler mucho los cuádriceps. Espero que salga lo que hemos trabajado”, apunta el bravo pupilo de Pascual Oliva.