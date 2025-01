Oriol: "Tenemos que intentar mejorar la primera vuelta"

Publicado por Jon Ander Uriarte

El entrenador del Balonmano Soria, Oriol Castellarnau, señaló que espera que su equipo mejore en la segunda vuelta arrancó el pasado fin de semana los número que consiguió en la primera, unos números que el mantienen al frente de la clasificación del Grupo B.

El equipo soriano acabó la primera vuelta con 25 puntos y cedió cinco en el camino, un balance que el máximo responsable técnico del equipo quiere mejorar en una segunda ronda en la que tienen que "semana a semana". Uno de los pasos para conseguirlo pasa, de cara al encuentro de este sábado ante Astillero, por "trabajar mucho nuestro sistema", y "dar un paso adelante a nivel defensivo".

El equipo regresó a la senda de las victorias el pasado fin de semana tras superar a BM 4Valles en un encuentro del que el técnico salió satisfecho por, más allá de la resistencia del colista, el "hambre" de su equipo manteniendo la intensidad durante los 60 minutos.

Sobre el rival de este sábado en el San Andrés, Astillero Santander, Oriol Castellarnau señaló que es un equipo que "defiende duro", y tiene jugadores en la posición de tres "muy fuertes" señalando que en defensa su equipo deberá leer muy bien sus acciones. Cuestionado por cómo vendrá Astillero tras no jugar el pasado fin de semana al no presentarse BM Santoña, Castellarnau señaló que quizás "pueda afectar", pero que en cualquier caso es una pregunta más para el equipo cántabro. Sobre la situación de BM Santoña, Oriol no quiso pronunciarse al no tener conocimiento de lo que está ocurriendo.

El técnico, para quien es bonito regresar al San Andrés ante la afición, reconoció que estas dos semanas son importantes en la competición ya que hay enfrentamientos directos en la zona alta de la tabla, unos enfrentamientos que pueden servir para "coger margen", sobre algunos rivales. De cara al encuentro de este sábado, Oriol Castellarnau tiene la baja de Rubén Etayo si bien el técnico explicó que están teniendo buenas noticias ya que "en breve podrá estar con nosotros". "Le echamos de menos", indicó el técnico sobre un jugador que mejorará el nivel defensivo del equipo.

Martín Delfini señala que hay que seguir mejorando

El preparador amarillo estuvo acompañado por el extremo Martín Delfini, quien coincidió con su entrenador en que el objetivo era mejorar los resultados de la primera vuelta. El jugador afirmó que sí esperaba la igualdad que hay en la zona alta de la tabla y, aunque el equipo está bien, abogó por "no confiarse y trabajar para ser un equipo más fuerte y ser líder a final de temporada".