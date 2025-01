El BM Soria mantiene su renta sobre sus perseguidores

Publicado por Jon Ander Uriarte

El Balonmano Soria mantiene su exigua ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores después de que los primeros clasificados sacaran adelante sus encuentros con mayor o menor sufrimiento. La jornada deja abierta igualmente un punto de incertidumbre toda vez que el Balonmano Santoña no se presentase al partido ante Astillero y que el presidente del club cántabro presentase el pasado lunes su dimisión.

El equipo que Oriol Castellarnau se enfrentaba en la décimo sexta jornada al colista BM 4Valles. El encuentro no tuvo más historia toda vez que lo sorianos vencieron por 17-42, lo que puede servir de bálsamo ante la derrota de la jornada anterior en Avilés. Los sorianos siguen al frente de la clasificación con un punto de ventaja sobre sus más inmediato perseguidor, BM Zamora, que sacó su partido adelante al igual que Unión Financiera y BM Vetusta. La igualdad es una de las tónicas de esa zona alta. El conjunto zamorano superó 32-33 a Universidad de León en un encuentro complicado. Por su parte, Unión Financiera venció por 22-32 a Camargo mientras que Vetusta hizo lo propio ante Ciudad de Salamanca por 29-22. Algo más alejados de esa zona están ahora Horizonte Atlética y el filial de Bathco Torrelavega, equipos que igualmente sacaron sus partidos adelante.

Así está la clasificación del Grupo B de la Primera División.HDS

Santoña no se presenta en Astillero

Uno de los encuentros que no se pudo disputar fue el Astander Astillero-BM Santoña. Estos últimos no se presentaron al encuentro, algo que los propios jugadores anunciaron a través de un comunicado firmado por toda la plantilla y cuerpo técnico. En ella indicaban que "debido a la situación difícil que atraviesa nuestro club", tomaban la difícil decisión de no presentarse al encuentro. "Queremos dejar claro, en ningún momento, esta postura busca a la competición ni a otros equipos, sino más bien poner de manifiesto un problema estructural que debe ser abordado de manera urgente", añaden el comunicado firmado por los jugadores del equipo cántabro que está en el perfil de Instagram del club.

A esta situación se añade la dimisión el pasado lunes del presidente del BM Santoña, Juan Carlos Antolín, quien anunciaba la misma públicamente en una carta publicada en la web del club. "Es un momento crucial para el club, y creo firmemente que es hora de dejar espacio para un nuevo relevo que pueda aportar nuevas ideas y perspectivas", señala un párrafo de la carta emitida por el presidente.

A la espera de ver si la situación del BM Santoña afecta a la competición, el Balonmano Soria prepara ya el encuentro de este sábado en el San Andrés, a partir de las 18.00 horas, en un choque en el que recibe al Astander Astillero. El equipo cántabro es décimo tercero con 12 puntos en la clasificación. La jornada presenta además dos encuentros interesantes al haber enfrentamientos entre equipos de la zona alta que bien podrían servir para abrir distancias. De esta forma, el BM Zamora recibe al BM Vetusta, segundo contra cuarto, mientras que Unión Financiera hace lo propio con Horizonte Atlética, tercero contra quinto en el duelo asturiano.