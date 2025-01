El Grupo Herce impone su ley y gana sin sofocos en Lugo

Publicado por Área 11 Lugo Verificado por Creado: Actualizado:

Grupo Herce Soria no falló en Lugo, donde consiguió arrancar un nuevo triunfo que le mantiene en la segunda posición de la tabla y en liza por el liderato. Los de Alberto Toribio cuajaron un buen encuentro ante uno de los equipos de la zona baja de la tabla, un Arenal Emevé que, pese a su posición y sus malos resultados, no se entregó en ningún momento y obligó a los sorianos a jugar al 200% en muchas fases del encuentro.

Comenzaba el encuentro con los locales apretando los dientes, Arenal Emevé sabía que sus opciones ante el cuadro soriano pasaban por no dar ningún tipo de ventaja al rival ya desde los primeros compases, y en ello se emplearon a fondo. Con una gran solidez en las acciones de bloqueo y un ataque muy agresivo, los gallegos plantaban cara a un Grupo Herce Soria que tenía que emplearse a fondo, pero que no conseguía imponer su juego. La igualdad era máxima y los cambios de saque y las alternancias en el marcador se prolongaron hasta el 5-5. En ese momento, Cunha conseguía imponer su potencia en el juego ofensivo y los sorianos abrían una pequeña brecha de 3 puntos (5-8).

No conseguía reaccionar Arenal Emevé y los visitantes afianzaban su ventaja, obligando al técnico local a pedir tiempo muerto con 7-11 ya en el luminoso. Apretaban en defensa los gallegos, aunque no les sirvió de mucho y veían como su rival seguía ampliando distancias (8-14). Pero no desfallecían los lucenses, que se fueron con todo a la red y consiguieron apretar el marcador (14-17). Ahora era Toribio el que paraba el partido. Olalla volvía a pista y los visitantes despegaban de nuevo para colocar el 0-1 (17-25).

La segunda manga comenzó como la primera, con mucha igualdad y cambios de saque. Volvían las alternancias al luminoso (9-8; 9-10). Pero los sorianos volvían a romper el partido desde el saque, colocando el 12-16. Sin embargo, esta vez Arenal Emevé no tardó en reaccionar y, con un gran trabajo en el bloqueo, conseguía poner el 16-17. Paraba el partido Toribio, que quería más intensidad de los suyos. Lo conseguía y Grupo Herce Soria volvía a meter la directa para colocar el 16-19 y dejar atrás definitivamente a su rival para poner el 0-2 (19-25).

Arenal Emevé tenía que echar el resto en el tercer set y lo hizo, ante un Grupo Herce Soria que, tras unos primeros compases igualados (3-3), acabó dejándose llevar por el ímpetu de su rival. Los lucenses no tardaron en abrir brecha (6-3) y a partir de ahí apenas sufrieron ante un rival que mostró mucha menos intensidad en este set que en el resto y que vio como los locales se iban hasta los 6 puntos de ventaja (14-8).

No hubo reacción soriana y la tercera manga se la anotó el cuadro gallego, que volvía a creer en sus posibilidades ante uno de los gallitos de la categoría. Se crecieron los locales, que en el inicio de la cuarta manga ponían el 2-0 en el luminoso. Pero Domenech, con dos puntos de bloqueo, y Cunha, con su contundentes ataques, sacaban a los suyos del atolladero. Los nervios volvían a las filas locales, y con ellos los errores, que daban vida al cuadro soriano (3-7). A partir de ahí, el partido tuvo poca historia. Los de Toribio supieron mantener la intensidad para ir poco a poco ampliando distancias ante un Arenal Emevé que lo intentaba, pero que ya no dio nunca la sensación de poder crearle problemas a los sorianos.

El próximo sábado desde las 19.30 horas visita Los Pajaritos el líder Guaguas, un equipo al que los sorianos ya ganaron en la primera vuelta.