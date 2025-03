El Numancia quiere recuperar el liderato ganando al Pontevedra en el fortín de Pasarón

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia quiere asaltar el campo de Pasarón para colocarse líder y así desbancar al Pontevedra de la única plaza de ascenso directo a Primera Federación. Ganar este miércoles supondría dar un paso de gigante para conseguir el objetivo y por delante hay noventa minutos frenéticos que pueden marcar lo que resta de curso. Un duelo de Primera que quedaba aplazado en su día por la meteorología adversa y que llega en el momento álgido de la temporada.

Máxima exigencia para un equipo rojillo que visitará un escenario en el que los gallegos sólo han perdido un partido en la Liga y empatado otro. Un campo en el que conjuntos del máximo nivel como Levante, Villarreal y Mallorca hincaron la rodilla en la Copa del Rey. El Numancia va a por todas y está confiado de que puede ganar en Pasarón, aunque para ello tiene que reaccionar y mejorar el nivel exhibido en las últimas jornadas.

El Numancia no dio la talla ante el colista Laredo el pasado sábado y sus dos últimos desplazamientos también fueron decepcionantes a los terrenos de juego del Langreo y del Marino. Ahora toca enmendar la plana en el feudo del líder, un Pontevedra que también está con dudas después de su última derrota en el Avilés.

El municipal de Pasarón es un campo que entraña notables dificultades para sus visitantes tal y como reflejan las estadísticas de diez victorias, un empate y una sola derrota del Pontevedra ante sus aficionados.

La única derrota del Pontevedra en casa llegó el pasado 6 de octubre al perder de manera sorprendente ante el Marino de Luanco por 0-2. Un mes después fue el Real Avilés el que sacaba un punto de la capital pontevedresa al empatar a uno. Y es que en los dos primeros meses de Liga el Pontevedra no estuvo a la altura sacando con dificultad sus encuentros como local ante el Valladolid Promesas (1-0), Deportivo Fabril (2-1) y Rayo Cantabria (2-1). La sobresaliente trayectoria en la Copa del Rey en las eliminatorias a único partido en Pasarón dieron alas a un Pontevedra que, al igual que el Numancia y por propia experiencia, no quiere oír hablar del play off.

Triunfo numantino en la primera vuelta

El Numancia se imponía en la primera vuelta al Pontevedra por 2-0 en Los Pajaritos con goles de Dieste y de Seguín. El 1-0 llegaba en el minuto 12 al aprovechar Dieste una asistencia de Bonilla. Antes de que se cumpliera el tiempo de descanso Seguín hacía el 2-0. Ya en la segunda parte no se iba a mover el marcador y el Numancia sumaba su tercer triunfo seguido en otras tantas jornadas disputadas.

Cuatro jugadores apercibidos

Danese, Bonilla, David Sanz y Dieste son los cuatro jugadores del Numancia que están apercibidos con cuatro cartulinas amarillas. Si vieran una más se perderían el choque de la siguiente jornada en el campo del Escobedo.

En directo por esRadio

El partidazo que juega este miércoles desde las 20.30 horas el C.D. Numancia en Pontevedra podrá ser seguido en Soria a través de los micrófonos de esRadio. La emisora ofrece todos los partidos de los rojillos a lo largo de la temporada y también estará en Pasarón para seguir las evoluciones de este compromiso aplazado de la jornada 20 de Liga en Segunda Federación. El encuentro arrancará a las 20.30 horas pero media hora antes esRadio ya conectará con Pasarón con el objetivo de narrar una victoria del Numancia que le devuelva el liderato del grupo 1 de Segunda Federación.