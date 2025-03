Aitor Calle: "Siete puntos son prácticamente irrecuperables"

Publicado por Área 11 Escobedo de Camargo Creado: Actualizado:

Tardó un poco más de lo habitual en salir a la sala de prensa el entrenador del Numancia una vez finalizado el encuentro. Cuestionado sobre el partido, el míster del equipo soriano, Aitor Calle, reconoció que no habían estado a su altura. «Teníamos muchas ilusiones de salir reforzados de esta semana, en la que no hemos conseguido resultados. Hoy hemos tenido algunos minutos en los que hemos estado bien, pero en líneas generales, no hemos disputado un buen partido. Tenemos que seguir trabajando para recobrar nuestra línea y volver a ser el equipo que llevábamos siendo hasta poco tiempo».

Añadía el máximo responsable del banquillo soriano: «No hemos estado nada bien en la primera mitad, en la que no hemos sufrido, pero no hemos estado nada finos en ataque. Esperaba algo más de los jugadores que menos minutos habían tenido hasta hoy. Tuvimos unos buenos momentos tras el gol, en los que Carlos tuvo dos oportunidades para dar la vuelta al partido que salvó su portero, pero luego nos encontramos con una buena contra por su parte que nos costó el 2-1».

Sobre cómo queda la clasificación, Aitor Calle reconoció, ante de que el Pontevedra disputara su partido, que se había puesto casi imposible: «Hay que reconocer que si el Pontevedra gana al Coruxo, siete puntos son prácticamente irrecuperables con las pocas jornadas que quedan en disputa». El Pontevedra ha ganado por la mínima al Coruxo y son siete los que tiene de renta sobre los sorianos.

La opinión de Samuel San José

El entrenador local, Samuel San José, valoró así el partido disputado ante el Numancia y el triunfo logrado por su equipos: «Creo que el equipo ha estado muy bien en todos los aspectos del juego. Sabíamos cuáles eran las virtudes de nuestro rival y hemos conseguido contrarrestarlas y hemos puesto en juego las nuestras, modificando ciertos aspectos para intentar tener más presencia en el área rival, que ha sido uno de nuestros déficits durante toda la temporada y lo hemos conseguido».

Así mismo, subrayó el valor de este triunfo y la actitud de los suyos: «Hemos conseguido meter dos goles a uno de los equipos de la zona alta y hemos tenido más ocasiones, que es algo que nos tiene que reforzar en lo que resta de temporada. Sabíamos que el Numancia había tenido un encuentro duro entre semana y que eso podría jugar a nuestro favor, pero lo más importante, y es lo que quiero destacar, es el compromiso y el esfuerzo realizado por todos mis jugadores para sacar adelante el partido ante un gran equipo como el Numancia».

Por último, sobre la importancia de los cambios realizados, el míster del conjunto camargués señaló: «Fueron claves pero para nosotros deberían ser decisivos en todas las jornadas. Hoy los cambios mejoraron al equipo y así debería ser en una época en la que se pueden realizar hasta cinco cambios en varias ventanas».