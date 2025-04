Comunicado del Sporting Uxama sobre el polémico partido contra el juvenil de Calasanz

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El Sporting Uxama ha emitido un comunicado oficial firmado por su junta directiva en el que muestra su postura sobre los hechos ocurridos el pasado domingo en un encuentro de Liga Provincial Juvenil disputado en el José Andrés Diago de Soria en el que la Policía Nacional tuvo que escoltar al colegiado del partido tal y como refleja el acta arbitral. En dicho comunicado, el club burgense aclara algunos aspectos tras las publicaciones aparecidas en prensa. Al respecto señala que uno de sus jugadores recibió una agresión en el encuentro, pide perdón al colegiado del mismo "por ciertos comportamientos de miembros de nuestro club", indica que no suscribe la literalidad de los artículos publicados en prensa donde se descontextualizan las palabras de "nuestros representantes" y muestra su repulsa ante cualquier acto de violencia en el fútbol tanto física como verbal.

El comunicado del club soriano señala lo siguiente: "El Sporting Club Uxama es un club con más de 100 años de trayectoria, con sus buenos momentos y sus momentos no tan buenos, pero siempre teniendo presente que somos un club humilde cuyo objetivo es que los jóvenes chicos y chicas de la localidad pueda practicar deporte y disfrutar del fútbol".

"Como club amateur, nuestro funcionamiento se basa en la dedicación desinteresada de gente de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma que dedica su tiempo libre a que podamos funcionar como club. En nuestra calidad de equipo aficionado no tenemos un departamento de comunicaciones, somos autónomos, peluqueros, camareros, maestros etc y nuestros esfuerzos siempre se han centrado en hacer que año tras año el fútbol federado siga existiendo en nuestro pueblo".

Comunicado del Sporting Uxama.HDS

El comunicado continúa indicando: "Sin embargo, ante los últimos acontecimientos y tras la publicación en prensa con claras alusiones al club y a personas vinculadas al mismo, nos gustaría aclarar ciertos aspectos de los publicado en los últimos días".

"El pasado día 30 de marzo se disputó un partido de categoría juvenil entre el C.D. Calasanz y el Sporting Club Uxama. Durante dicho encuentro, uno de los jugadores del Sporting Club Uxama recibió una agresión por parte de un rival sin estar en balón en juego, concretamente un puñetazo en la cara, que le requirió retirarse del partido y acudir al hospital. Lamentablemente, el árbitro no pudo ver la acción o no la apreció tal y como nuestros jugadores lo entendieron, y no se expulsó al agresor. Los errores forman parte del fútbol, donde todos, jugadores, árbitro y entrenadores pueden cometer errores, más aún cuando se trata de categorías juveniles y de aficionados. Eso, como club, lo entendemos, y por ellos reiteramos nuestras disculpas al colegiado del partido por ciertos comportamientos de miembros de nuestro club. Además, asumiremos las sanciones deportivas que los órganos competentes dictaminen, como parte de respeto a la competición, asumiendo la responsabilidad por nuestros errores", añade el comunicado.

El comunicado continúa señalando los siguiente: "Sin embargo, el foco mediático obvia a la única persona agredida físicamente, menor de edad, que no solo no recibió las disculpas de su agresor tras el incidente, sino que tuvo que soportar la mofa del mismo".

"Por otro lado, no suscribimos la literalidad de los artículos publicados en prensa donde se descontextualizan las palabras de nuestros representantes. Como indicábamos al comienzo, somos un club humilde, donde atendemos a los medios con total transparencia y sinceridad. Entendemos la inmediatez de la sociedad actual, donde todo se requiere saber de forma inmediata. Desde la directiva del Sporting Club Uxama quisimos escuchar a todas la partes implicadas antes de tomar decisiones internas, pero parece que el actuar con rigor y justicia es algo pasado de moda y que lo que ahora impera es actuar rápido, da igual si de forma correcta o no", añade el comunicado

En el caso de la información ofrecida por este periódico en ambos artículos publicados en internet se hace referencia al jugador que, según el club burgense, es agredido. En el primero de ellos se hace referencia a que el futbolista ha sido trasladado al hospital ante el temor de que sufra una fractura nasal. En el segundo artículo se hace referencia a las secuelas visuales que sufre el jugador como consecuencia de dicha acción e igualmente se informa parcialmente de una carta remitida por el padre del propio futbolista. Dicha acción no parece en el acta arbitral y la información que este periódico traslada la proporciona el Sporting Uxama.

El comunicado del club soriano sigue de la siguiente manera: "Desde el Sporting Club Uxama queremos manifestar nuestra repulsa ante cualquier acto de violencia en el fútbol, especialmente en el fútbol base. Con cualquier acto de violencia nos referimos tanto a física (como la que sufrió nuestro jugador), como verbal, como sufrió el árbitro. Consideramos que ninguna de ellas tiene cabida en el fútbol".

"Para concluir, esperamos que de ahora en adelante, se trabaje desde todas las partes para normalizar la situación, no echando más leña al fuego a una situación donde hay sentimientos de personas, muchos de ellos menores de edad, que se sientes vulnerados. Por todo ello esperamos que con esfuerzo y comprensión de todos podamos restituir la situación y que episodios como los del fin de semana no se vuelvan a repetir en ningún campo de fútbol soriano".