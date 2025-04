El BM Soria cumple en Camargo

Publicado por Área 11 Camargo Creado: Actualizado:

Club Balonmano Soria protagonizó un gran encuentro en el que el técnico de los amarillos aprovechó para probar cosas distintas ante un rival que plantó cara al inicio, pero que poco a poco fue sucumbiendo ante el potencial ofensivo de su rival. Aún así, no se lo puso fácil el CB Camargo a los sorianos, que mediada la segunda mitad solo ganaban de 3 goles.

El encuentro comenzó con mucha igualdad. Castellarnau quería probar cosas nuevas en un encuentro en el que los suyos no se jugaban nada, y eso dio alas a un CB Camargo que quería agradar a su público y saltó muy enchufado a la cancha. Liaño lideraba el juego ofensivo de los suyos que aprovecharon los desajustes defensivos de BM Soria en los primeros compases para poner el 2-0 en el marcador. Allan Magno ponía fin a la sequía de los visitantes y Vinicius acudía al rescate para poner, por primera vez, por delante a los suyos cuando se cumplía el minuto 4 de partido. A partir de ahí la ventaja fue siempre ya para los sorianos, que con Delfini y Vinicius liderando el juego ofensivo conseguían abrir una brecha de 3 goles (3-6). Aguantaba CB Camargo a base de coraje y del acierto de Liaño (8-10), pero la primera exclusión en sus filas, en el minuto 14, rompía el partido a favor de un BM Soria que no desaprovechaba su superioridad y colocaba el 8-12 en el marcador.

Parecía que los de Castellarnau podían romper el partido de manera casi definitiva, pero los locales no estaban dispuestos a bajar los brazos y Liaño se convertía en una pesadilla para la zaga visitante y ponía el 13-14 en el electrónico tras un tiempo muerto. Llegaba entonces la primera inferioridad soriana, pero los de Castellarnau se crecieron en esa adversidad y salieron de ella con dos nuevos goles a su favor. Metían de nuevo la directa los visitantes, con una buena defensa y saliendo rápido a la contra para escaparse hasta los seis goles de ventaja (13-19), obligando al técnico local a parar el partido. No conseguía, sin embargo, el BM Camargo volver a hacer la goma, aunque frenaba la escapada de Soria que, pese a todo, se iba al descanso con 7 goles de renta (14-21).

Ya en la segunda mitad, sin embargo, los visitantes levantaron el pie del acelerador y poco a poco el BM Camargo fue recortando distancias hasta colocarse con 24-27 a falta de 13 minutos y medio para el final. Cierto es que no daba la sensación de que Soria estuviese sufriendo, más bien de que se había relajado. Y así fue. Los visitantes, cuando vieron al rival cerca, volvieron a meter una marcha más para marcar diferencias y dejar claro que allí se jugaba al ritmo que ellos querían para volver a irse de cinco goles en apenas 3 minutos (24-29). Lo intentó CB Camargo apretando en defensa y volviendo el partido bronco y lleno de interrupciones, pero no consiguió descentrar a su rival que, pese a las dos exclusiones consecutivas e Rubén Etayo mantenía el control absoluto del encuentro y aprovechaba cualquier error de precipitación de los locales para aumentar más las diferencias en el luminoso hasta llegar al 29-40 final. Un triunfo más que justo de un BM Soria que no hizo su mejor partido, pero que supo manejar los tempos para conseguir el triunfo sin sufrir.