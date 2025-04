El Club Muay Thay de Soria logra 7 oros y 6 platas en Madrid

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El pasado fin de semana, Guadalix de la Sierra albergó el Campeonato Oficial de la Comunidad de Madrid de Kick Boing y Muay Tahi. Hasta allí se desplazaron ocho deportistas sorianos del club Muay Thai de la capital, con unos resultados excepcionales puesto que regresaron con siete medallas de oro y seis de plata.

Georgi Lilov logró el oro en categoría Máster Class -84 kg en light contact y kick light. Antonio Martín, también el máximo metal en senior -71 kg light contact y otro oro en kick light en la modalidad reglamento en ring. Juan Carlos Sequera alcanzó el oro en light contact y también en kick light ring. William Martínez en -63,5 kg también subió a lo más alto del pódium en light contact y logró plata en kick light ring.

Además, Eric Íñiguez no pudo pasar de la fase previa en light contact y en kick light ring logró una meritoria plata en un combate muy igualado. Pedro Ruiz -89 kg Máster Class causó muy buena impresión en su debut y es que el periodo de entrenamiento no había sido el suficiente para este tipo de campeonatos y, aún así, alcanzó la plata en light contact y también en kick light. La mala suerte fue para Camilo quien no pudo pasar de los combates preliminares quedándose con la miel en los labios de la fase final.