Raúl Pascual prepara su estreno en el Alps Tour 2025 con un buen puesto en el Circuito de Madrid

Raúl Pascual firmó este lunes una prometedora actuación en la prueba de La Dehesa del Circuito de Madrid de Profesionales, donde acabó en el puesto 17 en lo que fue una buena puesta a punto de cara a su debut, este miércoles, en el Alps Tour 2025, concretamente en el Alps de Andalucía-Roquetas de Mar.

El jugador del Club de Golf Soria totalizó 73 golpes, 1 sobre par, después de una vuelta en la que combinó hoyos notables –logró 5 birdies– con otros menos inspirados, que le llevaron a cometer 4 bogeys y un doble bogey–, pero que evidenciaron un juego ambicioso y con ganas de estar arriba.

Tras el torneo, Raúl Pascual comentaba que “he jugado bastante ordenado, bien desde el tee y jugando buenos hierros”, aunque lamentaba haber tenido “algún fallo cerca del hoyo, pero en general bien, con 5 birdies, pero sumando 6 golpes, que es lo que tengo que evitar”. La actuación le da “cierta confianza para el estreno en Alps el miércoles y me quita un poco de presión. Voy con la ilusión de competir a tres días y ver de qué soy capaz”, precisaba.

La cita de La Dehesa, en Villanueva de la Cañada, fue, así pues, un excelente banco de pruebas de cara al Alps de Andalucía-Roquetas de Mar, que supondrá el estreno de Raúl Pascual en el Alps Tour 2025. El torneo se disputará del miércoles 4 al viernes 6 de junio y en él también estará Daniel Berná, que este lunes también compitió en La Dehesa. Lo hizo con la mente puesta ya en el Alps Tour, un hecho que le penalizó y provocó que se dejara ir para terminar en el puesto 90 con 81 golpes (+9), muy lejos de sus puestos habituales.

Será la cuarta aparición de Daniel Berná en el circuito Alps Tour 2025, hasta ahora con un pleno de cortes superados en el Memorial Giorgio Bordoni de Italia, el Goesser Open de Austria y el Lacanau Alps Open de Francia. El objetivo en Roquetas de Mar será volver a pasar el corte y seguir sumando puntos para estar cuanto antes mejor entre los 50 primeros del Alps Tour. Ahora mismo ocupa en el puesto 57, habiendo participado en solo tres torneos de los ocho que se han disputado.