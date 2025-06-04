Martín Santano renueva con el Balonmano Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club Balonmano Soria continúa dando forma a su plantilla de cara a la temporada 2025-2026 en División de Honor Plata y lo hace con la renovación de Martín Santano, quien seguirá defendiendo la elástica amarilla una temporada más.

El jugador vitoriano, de 22 años, ha sido una de las piezas más destacadas del equipo en el curso recién finalizado, en el que firmó actuaciones sobresalientes desde el extremo izquierdo. Su capacidad para romper líneas, su velocidad y su instinto goleador lo convirtieron en el segundo máximo anotador del equipo, además de ganarse el reconocimiento de la afición y sus compañeros.

“Me siento valorado, respaldado y con muchas ganas de seguir creciendo aquí”, ha expresado Santano, quien afronta con ilusión su segunda campaña en Soria. Con esta renovación, el club apuesta por la continuidad de un jugador joven pero con experiencia en la categoría, que ha demostrado una gran sintonía con el proyecto soriano tanto dentro como fuera de la pista.

Desde la Dirección Deportiva dirigida por Carlos Heras 'Litos' se valora especialmente su perfil: “Martín representa muy bien los valores del club: trabajo, humildad y ambición. Es un jugador que siempre suma y que encaja perfectamente con el equipo que estamos construyendo.”

El Club Balonmano Soria sigue así consolidando un bloque ilusionante que combina juventud, talento y compromiso con el objetivo de seguir creciendo en una categoría tan exigente como la División de Honor Plata.