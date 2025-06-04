Heraldo-Diario de Soria

Kickboxing

En imágenes: exhibición del Club Kickboxing Soria

El kickboxing es un deporte de combate con buena salud en nuestra ciudad, durante la jornada celebra hoy se ha presentado la Escuela Municipal de Kickboxing, donde casi 50 alumnos y profesores hicieron una clase práctica en el Polideportivo San Andrés

Un deporte de combate con buena salud en nuestra capital

Un deporte de combate con buena salud en nuestra capital
MARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

El kickboxing es un deporte de combate que combina técnicas de golpes con las manos y patadas con las piernas, un ejercicio saludable para cuerpo y mente que permite a sus practicantes en Soria disfrutar de un deporte dinámico y emocionante que requiere velocidad, fuerza y coordinación. 

Durante la jornada celebrada en el Polideportivo San Andrés se ha dado a conocer la Escuela Municipal de Kickboxing. Casi medio centenar de alumnos y profesores que acudieron al acto y demostraron el buen hacer en esta disciplina en nuestra capital, este deporte es practicado por todas las edades y ambos géneros. Durante la exhibición se llevaron a cabo los exámenes de ascenso de cinturón de los integrantes del club soriano. Los kickboxers del Club recientemente trajeron a Soria 13 metales del Campeonato de Castilla y León.

