En imágenes: exhibición del Club Kickboxing Soria

Un deporte de combate con buena salud en nuestra capitalMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El kickboxing es un deporte de combate que combina técnicas de golpes con las manos y patadas con las piernas, un ejercicio saludable para cuerpo y mente que permite a sus practicantes en Soria disfrutar de un deporte dinámico y emocionante que requiere velocidad, fuerza y coordinación.

Durante la jornada celebrada en el Polideportivo San Andrés se ha dado a conocer la Escuela Municipal de Kickboxing. Casi medio centenar de alumnos y profesores que acudieron al acto y demostraron el buen hacer en esta disciplina en nuestra capital, este deporte es practicado por todas las edades y ambos géneros. Durante la exhibición se llevaron a cabo los exámenes de ascenso de cinturón de los integrantes del club soriano. Los kickboxers del Club recientemente trajeron a Soria 13 metales del Campeonato de Castilla y León.