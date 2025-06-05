Miguel Campos continúa en el BM Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club Balonmano Soria ha llegado a un acuerdo con Miguel Campos, primera línea catalán de 22 años, para su continuidad en el equipo amarillo la próxima temporada 25-26 en División de Honor Plata.

Natural de Granollers, Miguel Campos se formó en la reconocida cantera del KH-7 BM Granollers, una de las más prestigiosas del balonmano español. Su talento y capacidad de evolución rápida le han permitido consolidarse como un jugador con proyección, carácter competitivo y una gran aportación tanto en defensa como en ataque, de ahí que se haya ganado la confianza de cuerpo técnico amarillo.

En su primera temporada con el Club Balonmano Soria, el jugador ha demostrado una notable progresión, destacando por su potencia en el lanzamiento exterior, intensidad defensiva y compromiso con el equipo dentro y fuera de la pista. “Es un orgullo seguir contando con Miguel una temporada más. Es un jugador joven, con hambre, que ha demostrado su valía y que encarna perfectamente los valores del club”, destacan desde la entidad soriana.

Con esta renovación, el Club Balonmano Soria da forma a su proyecto deportivo con una base sólida de jugadores comprometidos y con margen de crecimiento, de cara a una exigente temporada en la División de Honor Plata.