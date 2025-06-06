Canastas con denominación de origen

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El Club Soria Baloncesto celebró este viernes su décimo aniversario y lo hizo sobre la pista entre otras actividades. El plato fuerte fue el amistoso disputado en el San Andrés entre el equipo de Primera Nacional del equipo soriano y un conjunto formado por veteranos del Movistar Estudiantes.

El recinto soriano se vistió de corto para ver en acción a algunos de los jugadores que, en su momento, dejaron huella en uno de los equipos con más solera del baloncesto nacional. Jugadores que los más jóvenes quizás no conozcan pero que, en su momento, conquistaron la Copa del Rey de Baloncesto con el conjunto estudiantil. Jugadores como Pedro Robles, Andrés Miso o Gonzalo Martínez bajo la batuta del director de orquesta desde el banquillo Nacho Azofra (19 temporadas y más de 700 partidos en ACB), que hicieron todo lo posible por agradar a los aficionados al baloncesto allí presentes.

La jornada de celebración del Club Baloncesto Soria arrancó con un emotivo acto institucional en el Espacio Alameda el que la entidad hizo entrega de reconocimientos a personas que han sido clave en las historia del club, según señalaron desde la propia entidad. De esta manera se reconoció a el equipo sénior femenino, una realidad hoy pero que en su día costó mucho sacar. Igualmente a Alberto Madrazo y Almudena Alonso, socios claves en la fundación del club; Isabel Andrés (Socia ejemplar); Mario González, Félix Chamarro y Mónica Calvo (Labor de comunicación); Domingo Gallardo (Empresa Car Soria); y Álex Calvo (delegado provincial de la Federación de Castilla y León de Baloncesto).

Tras este acto tuvo lugar un clínic a cargo de Juan José Nieto Lobato, entrenador ayudante del San Pablo Burgos, equipo que acaba de ascender a Liga ACB, un clínic abierto a todos los entrenadores de la provincia. Los actos culminaron, una vez finalizado el amistoso ante los veteranos de Estudiantes, con una pequeña celebración en el Descanso del Sanan con música a cargo de Luis Aguirre, ex jugador del Club Soria Baloncesto y DJ.