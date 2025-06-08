El Burgo de Osma organiza una nueva edición del Campamento de Verano Álvaro Aparicio

Publicado por Sandra Guijarro EL BURGO Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma ha puesto en marcha la XIII edición del Campamento de Verano Álvaro Aparicio, una propuesta consolidada en el calendario estival del municipio que combina deporte, ocio y convivencia para los más jóvenes del municipio.

Imagen del cartel del Campus Álvaro Aparicio de El Burgo.HDS

Dirigido a niños y niñas nacidos entre 2011 y 2019, el campamento se desarrollará del 30 de junio al 1 de agosto, en horario de 9:00 a 11:00 horas. Aunque el fútbol sala sigue siendo el eje principal de la actividad —en homenaje al exjugador internacional Álvaro Aparicio, natural de la localidad—, el programa incluye también otros deportes, juegos lúdicos y actividades acuáticas, con el objetivo de ofrecer una experiencia variada y divertida.

Las sesiones se llevarán a cabo en distintos espacios del municipio, como el polideportivo municipal, el colegio, el campo de fútbol y las piscinas municipales. Las inscripciones estarán abiertas del 9 al 25 de junio, en horario de 9:00 a 11:00 horas, en la planta baja del Ayuntamiento. El precio es de 30 euros por semana, y las plazas se asignarán por orden de inscripción.