El BM Soria abre el plazo de inscripción para su quinto Campus de Verano

El Club Balonmano Soria ha abierto el plazo de inscripción para participar en su V Campus de Verano, una cita que este año se celebrará del 7 al 11 de julio y que combina la actividad deportiva con otras de ocio que suelen ser tan habituales de estos campus estivales.

El campus, que incluye actividades de balonmano en pista y balonmano playa, está dirigido a edades comprendidas entre los tres y lo 18 años por lo que está especializado y segmentado en función de los conocimientos de los participantes, desde los más pequeños que aún no han tenido una toma de contacto con el deporte, a los más mayores que tienen ya una cierta trayectoria y quieren mejorar sus conocimientos y habilidades sobre el 40x20. Para ello se cuenta con técnicos titulados por la Real Federación España de Balonmano.

El campus amarillo se desarrollará de 9.00 a 13.30 horas e incluye, además de la actividad deportiva propiamente dicha, otras actividades complementarias como excursiones o piscina. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 7 de julio y las mismas se pueden formalizar a través de la web del club soriano, www.balonmanosoria.com, o bien en el teléfono habilitado para ello en el que se puede obtener más información sobre mismo (626995347). El coste del campus es de 140 euros con un descuento del 10% en caso de haber un segundo hermano. En el precio del mismo se incluye el desayuno a los participantes, una camiseta del mismo y el seguro correspondiente.

Al margen de la puesta en marcha del campus veraniego, en las oficinas del club amarillo se trabaja paralelamente en la confección de la plantilla que Oriol Castellarnau tendrá bajo su mando la próxima temporada en División de Honor Plata, la segunda ocasión en la historia de club en militar en la segunda categoría del balonmano nacional. Hasta el momento, la entidad ha anunciado las renovaciones de Fran Revuelta, Martín Santano y Miguel Campos. Igualmente ha firmado al extremo derecho procedente del Handbol Club Eivissa, Edu Alonso, y al pivote internacional con Chile, Benja Illesca, que llega desde el BM Gáldar. Entre las bajas anunciadas están las de Allan Magno, Iván Penedo, Pablo Rodríguez, Dani Vallejo y el que fuera segundo entrenador del equipo el curso pasado, Jan Solaní. En otras palabras, la entidad que preside Carlos Heras tiene aún que anunciar varias renovaciones e incorporaciones de cara a hacer la plantilla más competitiva posible para el próximo curso.