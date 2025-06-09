Daniela Corchón, bronce en dobles mixtos en el Internacional de España Sub19

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Durante el fin de semana pasado la localidad alicantina de El Campello acogió una nueva edición del Spanish International U19, que congregó a las mejores selecciones europeas y varias potencias asiáticas, quienes acapararon las posiciones de pódium.

Daniela Corchón, del Club Bádminton Soria-CS24, acudía a esta prueba con la intención de adquirir experiencia internacional y avanzar el mayor número de rondas posibles, superando estas expectativas y logrando la medalla de bronce en la modalidad de dobles mixtos.

Junto con el oscense Alejandro Gallego, partían como sextos cabezas de serie evitando una ronda previa. Debieron superar tres rondas, vencidas todas ellas por dos sets a cero, hasta acceder a las semifinales donde les esperaba la pareja alemana formada por Aurelia Wulandoko y Alexander Philipp Zang de origen asiático. La andadura de Daniela y Alejandro llegó hasta esta ronda firmando la mejor actuación de la delegación española.

En la modalidad de individual, la soriana fue apeada por la danesa Ida Nissen quien lograría la medalla de bronce.

Este excelente resultado debe ser valorado por los técnicos de la Federación Española para incluir a Daniela Corchón entre los integrantes de la selección nacional junior que participe en el Mundial de la categoría en India.

Otra de las perlas féminas de la cantera del Club Bádminton Soria-CS24, Jimena Ayllón, se hacía con la medalla de oro en el Master de Aragón sub-17. Siendo jugadora sub15, está alternando competiciones en ambas categorías de cara a conseguir aclimatación a sus nuevas rivales y crecer en el ranking nacional.

Jimena Ayllón en el pódium de la prueba aragonesa.DELEGACIÓN SORIANA DE BÁDMINTON

Su pareja habitual desde esta temporada es la zaragozana Olalla Herrero y juntas se hicieron con el triunfo en los dobles femeninos de la prueba de Alfajarín.

Finalmente, otros tres jugadores del club soriano eran de la partida en la prueba celebrada en Estella durante la jornada del sábado. Aarón Barrera se alzaba con él subcampeonato en la modalidad de doble sub-15 añadiendo a este resultado los cuartos de final del cuadro de individual. En la categoría sénior, Santiago Martínez lograba un doble oro en individual y en doble masculino junto al vitoriano José Vergara. En esta modalidad, Gustavo Barrera se alzaría con la medalla de bronce.