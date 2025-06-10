Daniel Berná participa en el Alps Tour celebrado en el Circuito de Madrid-Los Retamares

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Daniel Berná participó el pasado lunes en una nueva cita del Circuito de Profesionales de Madrid, la que ha tenido como escenario el Golf Los Retamares, un buen campo de pruebas para el nuevo compromiso del Alps Tour que afrontará en Francia a partir del viernes.

En Los Retamares, Berná ha firmado una vuelta de 73 golpes, 1 sobre par, un resultado que habría podido ser notablemente mejor de no haber mediado un triple bogey en el hoyo 8. Los 3 golpes que se dejó allí –un par 5 en el que precisó 8 impactos– le impidieron acabar bajo par y muy probablemente en el top 10 o muy cerca de él.

Después de esta cita del circuito madrileño, en la que finalmente no ha participado su compañero de club Raúl Pascual, Daniel Berná retomará el Alps Tour con motivo del Open de la Mirabelle d’Or, que se disputa desde el viernes 13 hasta el domingo 15 de junio en el Golf de La Grange aux Ormes de la ciudad francesa de Metz. El jugador soriano llegará al torneo galo figurando ya entre los 50 mejores del ranking del circuito, concretamente en el puesto 49, después de haber pasado el corte en los cuatro campeonatos del Alps Tour 2025 que ha disputado hasta el momento: el Memorial Giorgio Bordoni de Italia, el Goesser Open de Austria, el Lacanau Alps Open de Francia y el Alps de Andalucía de Roquetas de Mar.