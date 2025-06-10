Manuel Acero y Santiago Martínez, en la lista de España para la Copa de Naciones

Manuel Acero y Santiago Martínez compiten a partir del jueves en la 'Nations Cup' que se celebra en Ronda.DELEGACIÓN SORIANA DE BÁDMINTON

Los jugadores séniors del Club Bádminton Soria-CS24, Manuel Acero y Santiago Martínez, han sido incluidos en la convocatoria que ha hecho pública la dirección técnica de la Federación Española de Bádminton, para representar a España en la competición denominada 'Nations Cup' y que congregará a las mejores selecciones de Europa.

Esta competición es el Campeonato de Europa por naciones y cada confrontación entre los diversos países se resolverá según los triunfos logrados por sus jugadores en las diversas categorías. La competición se celebra en la modalidad de dobles (masculinos, femeninos y mixtos) para categoría sénior (a partir de los 40 años en bádminton), y por tramos de edad de cada cinco años. En total participan 11 selecciones de toda Europa de unos 40 integrantes cada selección.

Manuel y Santiago han sido incluidos entre los cuarenta jugadores que componen la selección con edades entre cuarenta y setenta años. La versatilidad de ambos para compaginar las modalidades de dobles masculinos y dobles mixtos así como la experiencia de ambos compitiendo juntos los ha llevado a ser unos de los elegidos. Dentro de su categoría, competirán junto con un jugador madrileño mientras que las tres féminas serán de clubes de Albacete, Murcia y Sevilla.

La selección española ha sido encuadrada en el grupo C, con Inglaterra como cabeza de serie además de Irlanda y Escocia. Sin duda se trata de un grupo muy complicado dado que los países anglosajones tienen gran tradición y experiencia en este deporte.

Las aspiraciones de España, como en la edición de 2023 donde finalizaron en octava posición, pasan por mantenerse en esta categoría y poder continuar en liza en esta competición en ediciones posteriores.

Tras celebrarse en la edición pasada en Haarlem (Países Bajos), la localidad malagueña de Ronda acogerá la competición de esta temporada, que se extenderá desde este jueves 12 hasta el domingo15.

Para los dos sorianos es un reconocimiento a su trayectoria y una oportunidad de poder medirse a los mejores jugadores del viejo continente, siendo conscientes que el nivel de muchas de las selecciones está muy por encima de las prestaciones de los jugadores nacionales.