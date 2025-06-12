Pablo Ayuso está en la terna de posibles entrenadores del Almazán para la próxima temporada

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Pablo Ayuso es uno de los tres entrenadores con los que ha hablado la Sociedad Deportiva Almazán para dirigir al equipo la próxima temporada en Tercera Federación. Tras decidir la no continuidad de Santi Sedano en el banquillo de La Arboleda, la entidad adnamantina sondea el mercado de técnicos que puedan hacerse cargo del equipo. El Almazán quiere cerrar la contratación del míster y se ha puesto de plazo la próxima semana para concretar la operación.

La primera opción de Pablo Ayuso sería continuar en el C.D. Numancia, que durante estos días debe definir la composición del cuerpo técnico de cara la ejercicio 2025-2026. La continuidad de Aitor Calle no está descartada, según explicaba el miércoles el presidente Patricio de Pedro.

Ayuso regresaba el verano pasado al Numancia y lo hacía como la mano derecha de Aitor Calle siendo el segundo entrenador. El míster soriano ha entrenado en todas las categorías inferiores del club numantino hasta llegar al primer equipo hace cuatro temporadas como segundo entrenador. Durante el curso 2022-2023 tomó las riendas del primer equipo numantino tras la destitución de Iñaki Bea a falta de cuatro jornadas para el final de la Liga. Ayuso se vio en un gran compromiso ya que con el Numancia muy tocado anímicamente no pudo evitar el descenso a Segunda Federación.

Ayuso ha pasado por todos los escalafones de la cantera rojilla y hay que recordar su sobresaliente actuación con el Numancia juvenil en la temporada 2018-2019 en División de Honor. Los rojillos se proclamaron campeones de Liga y jugaron la Copa de Campeones de la Copa del Rey.

El Almazán tiene en estos momentos la prioridad de contratar un entrenador para así marcar las fechas del inicio de la pretemporada de cara a una competición en Tercera Federación que comenzará en septiembre. El nuevo presidente adnamantino, Héctor Lapeña, y su junta directiva están hablando con muchos de los jugadores de la pasada campaña para ver cuál es su disponibilidad para continuar en La Arboleda. La idea es apostar por mantener el bloque del curso anterior.