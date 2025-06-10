Héctor Lapeña, nuevo presidente de la S.D. Almazán

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La S.D. Almazán ya tiene nuevo presidente y junta directiva tras la asamblea extraordinaria celebrada el pasado lunes. El nuevo presidente de la entidad es Héctor Lapeña, ex jugador que ya venía colaborando con la entidad soriana.

La nueva junta directiva de la entidad está ligada al club adnamantino en tanto que el nuevo tesorero, Diego Ciria, como el nuevo secretario, Javier Junyent, han militado en el equipo soriano. Héctor Lapeña dejó la pasada temporada el equipo y, debido a las lesiones, regresó al verde. Durante este curso he echado una mano con las redes sociales del club. Diego Ciria es igualmente ex jugador y colgó las botas hace dos años. Por su parte, Javier Junyent recaló en el Almazán hace siete años para, tras un breve paso por la Arandina, regresar hace tres cursos. La próxima temporada seguirá vestido de verde. La nueva directiva contará en estos primeros pasos con el apoyo del grupo de trabajo que el ya ex presidente, Víctor Márquez, ha liderado durante los últimos 10 años. De hecho algunos colaboradores continuarán realizado su trabajo con la nueva directiva.

El equipo de trabajo formado por Héctor Lapeña, Diego Ciria y Javier Junyent fue el único que presentó su candidatura en la asamblea general extraordinaria celebrada el lunes y en el que el punto principal del día era la presentación de candidaturas a junta directiva.