Héctor Díez acaba segundo en el programa corto de la Copa del Mundo (vídeo)

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Héctor Díez finalizaba en la segunda posición en el programa corto de la Copa del Mundo que estos días se está celebrando en la localidad italiana de Reggio Emilia.

El soriano, con su actuación llamada ‘Imperfecto’, sumaba un total de 83.40 puntos y era superado por el también español Kilian Gomis con 94.74 puntos. El dominio de los patinadores fue abrumador en este primer día de competición ya que la tercera plaza fue para Lucas Yáñez con una puntuación de 80.30.

El brasileño Erik Leite sería cuarto clasificado, aunque a una distancia importante de los españoles con 78.81 puntos. El alemán Tim Schubert iba a ser quinto con 75.55 puntos. El italiano Mirko Mazzo sería sexto con 74.08 puntos, la séptima plaza era para el colombiano Deivi Rojas (64.67 puntos), el italiano Alex Chimetto sería octavo (57.61 puntos) y el eslovenio Stefan Tomsic acababa en el novenos puesto (51.11 puntos).

La victoria en la Copa del Mundo se la jugarán entre los tres españoles en el programa largo que tendrá lugar este sábado desde las 20.05 horas. Los cuatro primeros clasificados en el programa corto competirán a esa hora mientras que los cinco últimos patinadores del viernes lo harán desde las 17.05 horas.