El Balonmano Soria se refuerza con el joven de 17 años Sergio Tobes
El nuevo jugador amarillo se formó en la cantera del Villa de Aranda para llegar a debutar en Asobal
El Balonmano Soria sigue reforzando su plantilla para la próxima temporada en División Honor Plata al anunciar la contratación de Sergio Tobes, un central joven que llega para potenciar la primera línea de los sorianos.
Desde Aranda del Duero, con el alma amarilla y el balonmano en las venas. Con solo 17 años, Sergio ha vivido una evolución meteórica: 6 temporadas formándose en la cantera del Balonmano Villa de Aranda. Debut en 2022 de la mano de Mariano Ortega con el primer equipo.
Sergio ha estado en dinámica del Asobal jugando muchos minutos de calidad. Habitual en las selecciones de Castilla y León. Inteligencia táctica. Agilidad y lectura de juego. Buena toma de decisión. Carácter competitivo. Llega desde Aranda a Soria con una maleta llena de talento, humildad y compromiso. Un refuerzo de presente y de futuro, que llega para seguir creciendo y aportar calidad a la primera línea del BM Soria.
