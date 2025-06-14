Héctor Díez se proclama campeón de la Copa del Mundo con una gran actuación en el programa largo

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Héctor Díez Severino es el nuevo campeón de la Copa del Mundo de patinaje artístico que durante estos días se ha estado celebrando en la localidad italiana de Reggio Emilia. Otro éxito para el patinador soriano que se hacía con la medalla de oro tras una brillante actuación en el programa largo para superar a Kilian Gomis y Lucas Yáñez, los otros dos representantes de la Federación Española en la cita transalpina.

Díez Severino se había quedado segundo en el programa corto del viernes al ser superado por Kiliam Gomis, pero en el largo no tenía rival para hacerse con suficiencia con la primera plaza y con un oro que no hace nada más que ampliar su colección de medallas en los grandes campeonatos internacionales.

Héctor sabía que tenía que tener un gran rendimiento en el programa largo interpretando 'La Momia' y el soriano no fallaba. Fue una actuación sobresaliente en la que se demostró su gran personalidad en los grandes campeonatos. Prácticamente sin fallos y con una gran seguridad en cada uno de sus movimientos para subir a lo más alto del podio.

Kiliam Gomis era el último en saltar a la pista sabedor de que su compañero Héctor le había puesto el listón muy alto. Gomis fallaba más de la cuenta y la medalla de oro venía para Soria. Díez Severino se mostraba radiante con una victoria que es el premio al gran trabajo realizado en los últimos meses.

Héctor Díez ganaba el oro con una puntuación de 252.99 para superar de forma holgada a Kilian Gomis, que con 247.22 se tenía que conformar con la segunda plaza y la medalla de plata. Lucas Yáñez era medalla de bronce con una puntuación de 212.64.