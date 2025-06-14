El Playas de Castellón cumple con los pronósticos y vuelve a ser el mejor club de España

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Playas de Castellón suma y sigue y en el Estadio de Los Pajaritos lograba este sábado por la tarde nada menos que su decimoséptimo título de campeón de España de Clubes. Camí Mislata y Real Sociedad completaban el podio siendo segundo y tercero en el tartán soriano. El Atletismo Numantino, que llegaba a esta final por el título con el objetivo de alcanzar la cuarta posición se tenía que conformar con la octava plaza.

La fiesta del atletismo de clubes nacional reúne este fin de semana en la capital soriana nada menos que a 32 equipos y 1.400 atletas. La primera jornada, la del sábado, los encargados de abrirla eran los atletas de la competición masculina de la Primera División en búsqueda del ascenso a la División de Honor. Jornada matutina que tenía continuidad con la vespertina en la que en juego estaba el título de campeón de España, con el Playas de Castellón como claro favorito.

Los de La Plana no fallaron y con 134 puntos se hacían acreedores a la victoria. Un dominio del Playas de Castellón que prácticamente se viene repitiendo año tras año en las últimas dos décadas. Camí Mislata iba a ser segundo con 110 puntos. El podio lo completaba la Real Sociedad con 97 puntos. Estos iban a salir de Soria como los mejores equipos españoles de atletismo.

Unicaja Jaén Paraíso Interior sería cuarto clasificado, una posición a la que aspiraba el Atletismo Numantino, que finalmente se tenía que conformar con ser octavo y cerrar la clasificación de esta lucha por el título. Los jiennense se quedaba con 85 puntos, diez más que Cueva de Nerja que con 75 sería quinto clasificado. La sexta plaza iba a ser para Tenerife Caja Canarias también con 75 puntos. Grupompleo Pamplona sería séptimo con 72 puntos, los mismos que iban a sumar los anfitriones del Atletismo Numantino.

Fue una tarde de gran altletismo destacando actuaciones como la del atleta canario Jesús David Delgado, que borraba en Soria el récord de España de 400 metros vallas, hasta este sábado propiedad de Sergio Fernández desde los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016. Delgado voló en las finales de la Liga Joma para pulverizar la plusmarca nacional y garantizar el pleno de puntuación para su club, el Tenerife Caja Canarias.

Ascensos de Atlético Salamanca y AA Catalunya

Los clubes Atlético Salamanca y AA Catalunya ya son equipos de División de Honor, tras los dos primeros puestos en la Final por el título en el Campeonato de España de Clubes LigaJoma celebrado el sábado por la mañana en Los Pajaritos. El equipo salmantino fue de menos a más a lo largo de las 20 pruebas, progresando en la clasificación provisional de forma constante hasta colocarse es segunda posición y a falta de cinco pruebas superar al equipo catalán que hasta ese momento había liderado, para lograr el triunfo y un ascenso muy merecido para un club con algo más de 35 años de vida.

En la jornada de este domingo será el turno de las féminas. En la División de Honor de la Liga Iberdrola, todos los focos se centran en el Valencia C.A., que acumula 28 títulos en los últimos 31 años y buscará seguir agigantando su palmarés y en el actual campeón el Facsa-Playas de Castellón que querrá revalidar el titulo logrado el pasado año en su casa. Pero no será nada fácil, ya que, entre sus opositores en Soria, estarás el At. San Sebastián y Trops-Cueva de Nerja, que ganaron su dos encuentros anteriores y además, el Unicaja Jaén Paraíso Interior, Grupompleo Pamplona At., Super Amara BAT y Alcampo Scorpio 71.