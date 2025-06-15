La final del Campeonato de España por Clubes Liga Joma, las fotos

La final por el título promete ser la más apretada de las últimas ediciones.MonteseguroFoto

Soria acoge por primera vez la gran final de clubes que decidirá al campeón y los ascensos a la División de Honor. El Estadio Los Pajaritos de la capital soriana acoge las finales por el título del Campeonato de España de Clubes #LigaJoma tanto en División de Honor como en Primera División.