Alfonso Izquierdo logra la plata en el Campeonato de Castilla y León de triatlón sprint

Podio con los mejores en el Regional entre los que se encuentra el soriano Alfonso Izquierdo.HDS

Los vallisoletanos Alba Núñez (E-Triatlón Valladolid) (1.05:06) y Fernando Carmona (Independiente) (55:39) se proclamaron campeones de Castilla y León de Triatlón Sprint en la novena edición de la prueba de la localidad palentina de Aguilar de Campoo, que contó con más de 200 deportistas. La cita aguilarense puso en juego puntos para el ranking regional y abrió el circuito provincial de la Diputación de Palencia. En una jornada maratoniana de deporte, Aguilar también acogió por la mañana una prueba de menores en las instalaciones de la piscina cubierta, puntuable para el ranking autonómico infantil de triatlón, así como, ya en jornada vespertina, el campeonato regional para la categoría cadete y una prueba de promoción.

Con el embalse de Aguilar de Campoo presentando una estampa de abundancia, superando el 90% de capacidad, la cita deportiva comenzó endureciéndose significativamente en el segmento de natación por las rachas de viento de componente norte y hasta 50 kilómetros por hora que además de provocar un notable descenso de las temperaturas, también propició un oleaje hasta ahora inédito en esta cita.

Después de los 750 metros en dos vueltas para los deportistas de la distancia sprint, Hugo Fernández (Diablillos de Rivas) fue el primero en alcanzar la playa, seguido por tan solo 5 segundos por Raúl Gómez (independiente) y a algo más de 20 segundos, Jaime Izquierdo (Deporama Triatlón Soriano), Fernando Carmona (independiente) y Hugo Ramos (Deporama Triatlón Soriano).

Culminada la primera transición, comenzaba el segundo parcial ciclista de 20 kilómetros de recorrido con paso por el repecho de ascenso a la presa del embalse. Si la natación había sido muy intensa por los condicionantes del viento, en la bicicleta los triatletas encendieron la carrera. Fernando Carmona y Jaime Izquierdo movieron la carrera en sendos cambios de ritmo, hasta que lograron marcharse de sus rivales con un buen entendimiento. Por su parte, un problema mecánico dejaba a Raúl Gómez en tierra de nadie, al igual que Hugo Fernández.

Al llegar a la plaza de España de Aguilar de Campoo, escenario de la segunda transición, la dupla conformada por Fernando Carmona y Jaime Izquierdo apuntaba al minuto de ventaja respecto a Raúl Gómez, y casi treinta segundos más respecto a Fernández. Sin tiempo para adaptarse a los 5 kilómetros de carrera a pie por las calles de Aguilar, Carmona comenzaba su cambio de ritmo, ante el que Izquierdo, cada vez más habituado a distancias más largas, iba a dejar hacer.

Ya en la línea de meta, con un gran tiempo a pie, Fernando Carmona recuperaba el título regional de la modalidad, mientras que Izquierdo se llevaba la segunda plaza a 48 segundos. Raúl Gómez cerraría el podio a 1:15 del ganador.

La prueba femenina iba a tener ciertas similitudes con respecto a la batalla masculina. En este caso, Irene Redondo (Triatlón Laguna de Duero) y Esther Gómez (Deporama Triatlón Soriano) se encargaban de marcar los mejores tiempos a nado, con algo menos de 20 segundos de renta respecto a Zoila Sicilia (E-Triatlón) y Alba Núñez (E-Triatlón).

De nuevo, el parcial ciclista iba a marcar la carrera drásticamente, con Zoila Sicilia y Alba Núñez entendiéndose a la perfección y llegando juntas a la plaza de España. A tan solo una decena de segundos llegaba Esther Gómez, principal amenaza de las mujeres de cabeza.

En el paso de vuelta a pie, Sicilia dejaba que Núñez llevara el ritmo de la carrera, en una estrecha vigilancia por parte de ambas. Conocedora del potencial de su compañera y rival, Alba hacía un cambio de ritmo para intentar evitar el sprint que iba a tener su recompensa, ya que Zoila quedaba unos metros descolgada, en una renta suficiente para que Núñez se hiciera con el título absoluto. A tan solo 7 segundos llegaba Sicilia, mientras que Gómez cerraba el podio a casi 2 minutos.

Por escuadras, el equipo femenino del E-Triatlón y el masculino del Deporama Triatlón Soriano se llevaron el trofeo de vencedores.

En el Campeonato de Castilla y León Cadete femenino, Jimena Moreno (Triatlón Lacerta) (38:29) se impuso ante Manuela Moneo (Triatlón Laguna de Duero) (39:42) y Nuria Ramos (Independiente) (41:31). En el caso de los chicos, triplete del E-Triatlón Valladolid, el título se lo adjudicó Gonzalo Iglesias (33:51), la plata Guillermo Gutiérrez y el bronce Iván Núñez.

Respecto a la prueba de promoción, la victoria femenina fue para Andrea Pérez (Triatlón Colindres) (45:54), tras superar a Daniela Macho (Triatlón Laguna de Duero) y a Sara Ruiz (Triatlón Laguna de Duero). En hombres, David Domínguez (no federado) impuso su ley ante Ángel Ramos (no federado) y Jonatan García (Triatlón Colindres).