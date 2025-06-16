La Junta declara 432 deportistas, técnicos y jueces de alto nivel por los resultados de este curso

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Boletín Oficial de Castilla y León publica hoy una resolución con estas declaraciones de deportistas, entrenadores y jueces de alto nivel de Castilla y León, de las que 401 corresponden al procedimiento ordinario (331 deportistas, 58 entrenadores y 12 jueces) y 31, todas de deportistas, al procedimiento extraordinario 2025. Estas declaraciones corresponden a 515 solicitudes presentadas por distintas Federaciones Deportivas de la Comunidad.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte publica hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León la declaración de deportistas, entrenadores y jueces de alto nivel de Castilla y León por los resultados deportivos obtenidos durante 2024, en procedimiento ordinario y durante 2025, por procedimiento extraordinario.

Del total de candidatos propuestos por las Federaciones Deportivas de Castilla y León por procedimiento ordinario, que asciende a 476 (402 deportistas, 62 entrenadores y 12 jueces), se declaran hoy un total de 401: 331 deportistas, 58 entrenadores y 12 jueces de alto nivel de Castilla y León.

Además, se incluyen las declaraciones correspondientes al procedimiento extraordinario, por haber obtenido resultados deportivos durante el presente año, por lo que el deportista puede obtener beneficios inmediatos. El número de candidatos propuestos, por procedimiento extraordinario asciende a 39, todos ellos deportistas, de los que 31 resultan declarados de alto nivel de Castilla y León.

El mayor número de declaraciones corresponde a la Federación de Patinaje, seguida de las Federaciones de Salvamento y Socorrismo y de Atletismo.

Estas declaraciones tienen su origen en los logros deportivos obtenidos por deportistas, entrenadores y jueces castellanos y leoneses, tanto a nivel nacional como internacional, según recoge una orden de 2010, que se establece los requisitos y condiciones objetivas de naturaleza técnico-deportiva requeridos para la inclusión en los diferentes grupos de deportistas de alto nivel de Castilla y León.

La declaración de deportistas de alto nivel de Castilla y León conlleva la posibilidad de obtener determinados beneficios, cuando estén previstos en las diferentes normativas sectoriales, tales como la valoración en el acceso y provisión de puestos de trabajo en la administración de la Comunidad

En lo referente a materia educativa, se facilitará a los deportistas castellanos y leoneses de alto nivel la realización de sus estudios, y, en particular, se posibilitará que estos puedan ser compatibilizados con los horarios de entrenamientos y la participación en competiciones oficiales.

Además, las universidades de Castilla y León podrán desarrollar programas de atención y ayuda a los deportistas castellanos y leoneses de alto nivel para facilitar la realización de sus estudios universitarios, compatibilizándolos con el entrenamiento y la práctica deportiva de alto nivel y conseguir su plena integración social, académica y profesional.

En este contexto, los convenios suscritos entre la Consejería y las universidades de la Comunidad tienen como objetivos, entre otros, impulsar el deporte de alto nivel en Castilla y León y permitir compatibilizar la vida universitaria, el entrenamiento y la competición de los deportistas de alto nivel durante su etapa universitaria, para que puedan desarrollar. tanto su formación académica como su formación deportiva, en las mejores condiciones posibles.

Respecto a las becas para deportistas en las residencias deportivas de la Comunidad, Victorio Macho, en Palencia; Río Esgueva, en Valladolid, y Llano Alto, en Salamanca, estas declaraciones forman parte de los criterios de valoración para acceder a las mismas.

Por último, se puede acceder al programa de atención al deportista de alto nivel de Castilla y León, PROADCYL, que tiene su origen en el convenio firmado entre el Consejo Superior de Deportes y la Consejería, para la realización de acciones conjuntas que faciliten la formación e inserción laboral de los deportistas de alto nivel de la Comunidad. Este es un programa que crea una estructura de atención individualizada, presencial y telemática, que integra y ofrece información, asesoramiento, orientación, intermediación y gestión de todos aquellos recursos que puedan necesitar los deportistas de alto nivel en el ámbito formativo y laboral para facilitar su proceso de transición profesional al concluir su actividad deportiva.

Desde la Consejería, se reconoce y se valora el esfuerzo realizado por todos estos colectivos, que, en la mayoría de los casos, compatibilizan sus estudios y trabajo con la actividad deportiva de competición.