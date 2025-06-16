Diputación Valencia se vuelve a alzar con el título de campeón de España de clubes en Los Pajaritos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El club Diputación Valencia C.A. vuelve a reinar tras el triunfo que ha logrado esta tarde en la Final por el Título del Campeonato de España de Clubes Liga Iberdrola que se ha celebrado en el Completo Deportivo Los Pajaritos de Soria.

El equipo valenciano vuelve a lo más alto del podio y con una actuación que se puede definir como impecable de principio a fin, con un total de 12 victorias parciales y en algunos casos con marcas de gran calidad, logrando el triunfo en la competición con un total de 152 puntos, 21 puntos de ventaja sobre el defensor del título, el Facsa-Playas de Castellón que totalizó 131 puntos por 83 del Trops-Cueva de Nerja.

Así ha sido igualmente la clasificación final de la edición 2025 en División de Honor de la LigaIberdrola, que suman el 29º título para el equipo de la Ciudad del Turia, todo un récord de hegemonía sin parangón en toda Europa.

La docena de victorias de las valencianas llegaron de la mano de Laura Redondo en martillo (68.01 m), Daniela Fra en 400 m vallas (55.27 MP) y reafirmándose como líder española), Evelyn Yankey en longitud con un maravilloso salto de 6.79 m, 4ª española y 7ª absoluta de siempre y que la sitúa en estos momentos como líder europea sub23, a continuación galopada de Blanca Hervás en 400 m con 51.32 MP, Rosalía Tárraga en 1.500 m (4:27.23), una imponeNte Xènia Benach en 100 m vallas haciendo MP con 13.00, Laura de Jesús Mendes en 3.000 m obstáculos (10:04.38), la marchadora campeona olímpica y mundial María Pérez paseándose en los 5.00 m marcha 822:35.22), Liadagmis Povea volando en triple hasta14.16 m, Eliana Arruda en peso (18.29 MP), Beatriz Álvarez en 3000 m (9:42.69) y finalmente el cuarteto de 4x100 m (43.89).

Las subcampeonas, las chicas de Castellón sumaron siete triunfos parciales: la joven Laura Alegre en altura (1.81 MP), la gran estrella de la velocidad española paula Sevilla corriendo los 200 m en 22.68 aunque con excesivo viento, Shanie Craft en disco (62.37 m), Paula García volando en los 100 m con 11.30 ventosos, Flor denis Ruiz en jabalina (9:42.69) y sinnada ya que jugarse, el triunfo final en el 4x400m con 3:34.79).

La única victoria que se les escapó a ambos clubes fue a parar a Super Amara BAT gracias al triunfo en pértiga de Aslin Quiala (4.36 m).

La MVA de la competición fue elegida Evelyn Yankey por su 6.79 m en longitud que fue la marca que más puntuó por tabla internacional WA.