Daniel Berná mantiene el pleno de cortes superados en el Alps Tour 2025 y se afianza entre los 50 mejores del circuito

Cinco de cinco para Daniel Berná en el Alps Tour, un circuito en el que mantiene el pleno de cortes superados en sus cinco participaciones en esta temporada. El último, en el Open de la Mirabelle d’Or, en Francia, donde acabó con buenas sensaciones y se mostró muy regular, aunque sin acabar de brillar todo lo que desearía, según admitía el propio jugador soriano.

Berná firmó en tierras francesas tres vueltas muy parecidas de 69, 71 y 68 golpes (-1, +1 y -2), para acabar con 2 bajo par en el puesto 30, un resultado que le afianza entre los 50 mejores del ranking del circuito, concretamente en el puesto 46, algo muy meritorio teniendo en cuenta que lo ha conseguido con solo cinco presencias en torneos del Alps Tour 2025.

En el Open de la Mirabelle d’Or, Daniel Berná abrió el torneo con tres birdies que le catapultaron hacia los puestos de cabeza, en los que se mantuvo tras 5 hoyos en el par. Luego cometió un bogey que pudo compensar casi de inmediato con un nuevo birdie para seguir arriba con -3, pero dos bogeys en los tres últimos hoyos le hicieron descender hasta el -1 (69 golpes) con el que acabó la primera vuelta.

El segundo recorrido se saldó con números rojos para Berná, aunque el consuelo fue que pudo pasar el corte. Lo hizo por un solo golpe, al acumular 71 impactos, 1 sobre par, con lo que en el acumulado de las dos jornadas le dejaba en el par, que fue justamente el que marcó el corte. Un doble bogey en el hoyo 9 contrarrestó los 3 birdies acumulados en este segundo día.

La tercera y definitiva vuelta fue muy parecida a la primera, con un inicio encadenando tres birdies a los que, sin embargo, el jugador soriano no pudo dar continuidad, con lo que cerró el día con 68 golpes, 2 bajo par.

Tras el torneo, Daniel Berná comentaba que había sido “bastante regular durante los tres días, pero sin acabar de jugar muy bien en ninguno de ellos”. Con todo, se quedaba con el hecho de “haber pasado otra vez el corte, y de ver que estoy ahí y que las sensaciones son buenas”, aunque admitía que “me falta un poquito para acabar de hacer buenas vueltas”.

Ese punto de brillantez intentará encontrarlo en la próxima cita que afrontará, el IV Bizkaia PGAe Open, prueba puntuable para el circuito TUMI Spain Golf Tour que se disputará del 20 al 22 de junio, es decir, a lo largo de todo el fin de semana, en el Meaztegi Golf, un campo diseñado por el mítico Severiano Ballesteros y en el que también estará en liza el otro jugador profesional del Club de Golf Soria, Raúl Pascual.

Pueden consultar los resultados del Open de la Mirabelle d’Or en: https://goo.su/ZHUXFs