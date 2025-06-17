Balonmano
El Balonmano Soria ficha al extremo Brais Martínez
El nuevo jugador amarillo tiene 19 años y está formado en la cantera de l Atlético Novas
El Balonmano Soria sigue reforzando su plantilla para la próxima temporada con la contratación de Brais Martínez, un joven extremo que se suma al amarillo para militar en División de Honor Plata. "Desde O Rosal hasta Soria, con talento, desparpajo y mucho futuro por delante". Así anunciaba el club soriano la llegada del nuevo componente de la plantilla soriana.
Brais Martínez es un extremo derecho formado en el Acanor Atlético Novás. Con solo 19 años, Brais ha demostrado velocidad, verticalidad y una capacidad innata para definir desde el extremo. Ahora, da un paso firme en su carrera y apuesta por el proyecto soriano para seguir creciendo en la categoría de plata.
Por otro lado Ibu Sambe sigue en la portería del Balonmano Soria. Reflejos, garra y compromiso bajo palos. Desde su llegada en 2022, el portero cántabro ha sido sinónimo de reflejos, coraje y compromiso. Ibu ha crecido temporada tras temporada hasta convertirse en una de las piezas básicas del plantel soriano.