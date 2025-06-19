Rubén Etayo renueva con el BM Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club Balonmano Soria sigue con el proceso de formación de su plantilla para la temporada 25-26. La última renovación anunciada por la escuadra amarilla es la del pivote navarro, Rubén Etayo, quien cumplirá de esta manera su tercera temporada en las filas amarillas.

El pivote de 185 centímetros ha sido un seguro de vida esta temporada durante su presencia en la pista, siendo el líder del equipo a nivel defensivo tal y como se vio durante la fase de ascenso celebrada en Bolaños de Calatrava. Una pieza clave en el esquema de Oriol Castellarnau. A ese liderazgo añadirá para el próximo curso su experiencia en División de Honor Plata tras su paso por el club amarillo en la 21-22, además de defender la camiseta en los dos cursos siguientes de BM Zamora y BM Cisne. El jugador navarro, de 27 años, militó durante varias temporadas en el C.B. Huesca antes de dar el salto al Trops Málaga en la 20-21.

Esta es la séptima renovación realizada por el Balonmano Soria de cara a la próxima temporada. El equipo soriano, que ha anunciado cinco incorporaciones y queda aún alguna pendiente, ha renovado para el próximo curso a los porteros Fran Revuelta e Ibu Sambe, el extremo Martín Santano, los primera línea Miguel Campos y Marcos Vinicius, y el pivote argentino Martín Delfini.