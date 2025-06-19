La cantera del Bádminton Soria compite en el Nacional de Selecciones Autonómicas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Desde esta misma jornada de jueves y hasta el próximo domingo se celebrará en Langreo, Asturias, el Campeonato de España por selecciones autonómicas para las categorías cadete e infantil. Se trata de un evento multitudinario en el que todas las comunidades autónomas buscan el título nacional.

El Club Bádminton Soria-CS24 aporta cuatro jugadores a la selección de Castilla y León. En la categoría cadete, Carmen Gómez es una de las cuatro elegidas por parte de la dirección técnica de la Federación.

En esta categoría, Castilla y León ha quedado encuadrada en el grupo A junto a Canarias y Galicia. Mientras, los infantiles contarán con tres sorianos: Jimena Ayllón, Aarón Barrera y Daniel Marín. Estos se enfrentarán en la fase inicial con las selecciones de Cataluña, Melilla y Canarias.

Ambos combinados pelearán por quedar en la primera o segunda posición de sus grupos de modo que puedan acceder al cuadro final de la fase final que opten por las medallas. La selección cadete debuta a primera hora del jueves frente a Canarias mientras que los infantiles los harán contra Melilla. Para los cuatro sorianos desplazados es una competición muy atractiva dado que se enfrentarán a los mejores jugadores de España y con las expectativas reales de conseguir medalla.