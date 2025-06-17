España acaba en la novena plaza de la Nations Cup con los sorianos Acero y Martínez

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La localidad malagueña de Ronda fue la sede de la vigésima edición de la Nations Senior Cup. Esta competición congregó a las mejores selecciones europeas en un formato en la que en cada encuentro se disputaban 24 partidos, todos ellos en las modalidades de dobles y dobles mixtos. Este torneo está considerado como el Campeonato de Europa Senior de selecciones.

Las expectativas generadas por la selección española pasaban por superar al mayor número de selecciones de modo que pueda continuar en esta categoría en ediciones sucesivas.

La primera fase de grupos no fue lo más satisfactoria para la selección española dado que sufrió tres derrotas frente a Escocia, Inglaterra e Irlanda, que, como naciones del Reino Unido, tienen un potencial y tradición que hacen que su nivel esté por encima de España.

La segunda fase, con rivales más accesibles, España fue logrando victorias hasta clasificarse en novena posición.

La victoria contra Gales le permitió luchar por la séptima posición y junto a la última victoria contra Suiza certificó el noveno puesto que le permite a España mantenerse en esta competición junto a las grandes potencias del viejo continente.

La delegación soriana contó con la presencia de dos sorianos del Club Bádminton Soria-CS24, Manuel Acero y Santiago Martínez. Ambos contribuyeron para este éxito de la selección española estando presentes en todos los encuentros alternando su presencia en los dobles masculinos y dobles mixtos según las necesidades y características de los diversos encuentros.

La competición supuso para ambos una gran alegría por la confianza puesta en su juego y, además del éxito colectivo, una gran experiencia compitiendo con jugadores del más alto nivel mundial que les permite seguir creciendo en su juego.