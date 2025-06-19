Pablo Ayuso, nuevo entrenador del Almazán

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Pablo Ayuso es el nuevo entrenador de la S.D. Almazán una vez que el club adnamantino anunciase su contratación en redes sociales. El ya ex técnico del C.D. Numancia toma las riendas del banquillo de La Arboleda de cara a la próxima temporada en Tercera Federación. Un míster con experiencia contrastada en la categoría.

El presidente del Almazán, Héctor Lapeña, confirmaba a Heraldo Diario de Soria la pasada semana del interés por hacerse con los servicios de Pablo Ayuso de cara al siguiente campaña y unos días más tarde el interés se ha convertido en una realidad. Ayuso comenzará a preparar la pretemporada con los adnamantinos y a diseñar la confección de la plantilla.

El nuevo míster blanquiazul toma el relevo de Santi Sedano en la dirección de un Almazán que el curso pasado sufría más de la cuenta para conseguir la permanencia en Tercera Federación.

Será un Almazán 2025-2026 totalmente renovado ya que a este cambio en el banquillo hay que añadir el relevo en la presidencia con la llegada de Héctor Lapeña y su junta directiva. Lapeña sustituía a Víctor Márquez en la presidencia de La Arboleda.

Pablo Ayuso sólo había pertenecido hasta ahora a la nómina del Numancia y en la temporada 2022-2023 fue el primer entrenador en las últimas jornadas en Primera Federación. En el primer equipo rojillo ha sido segundo de Álex Huerta y recientemente de Aitor Calle. Los principales logros de Ayuso con el Numancia han sido con su cantera, especialmente con el conjunto juvenil de División de Honor con el que se proclamó campeón de Liga. También entrenó al Numancia B en Tercera División.