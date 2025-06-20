Pedro Berrio, un primera línea llega cedido al BM Soria desde Torrelavega

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club Balonmano Soria ha anunciado la incorporación para la temporada 25-26 del primera línea procedente del Bathco Torrelavega, Pedro Berrio. El lateral izquierdo cántabro de 24 años, de 193 centímetros y 97 kilos, llega cedido por una temporada con el objetivo tener minutos sobre la pista en División de Honor Plata y crecer como jugador.

La última incorporación al vestuario amarillo se ha formado en la prolífica cantera cántabra y aportará al equipo soriano su polivalencia defensiva y explosividad. Durante las últimas tres temporadas ha tenido minutos en Liga Asobal con el Bathco Torrelavega, teniendo más protagonismo en el curso que acaba de finalizar. En esta temporada 24-25 que ha echado el cierre, Pedro Berrio ha sido una pieza muy utilizada por Jacobo Cuétara y Jordi Lluelles en el banquillo cántabro. En este sentido, ha participado en 16 encuentros de Liga Asobal Plenitude, donde se consolidó como una buena opción defensiva y donde anotó cuatro goles. Además, sumó cuatro participaciones en competición europea e igualmente tuvo minutos en la tercera ronda de la Copa del Rey.

"Fue una decisión difícil, pero sé que esta cesión me va a ayudar a crecer tanto a nivel deportivo como personal", señalaba el jugador sobre su cesión al cuadro amarillo. Por su parte, el técnico Jacobo Cuétara subraya, en declaraciones que recoge la web del club cántabro, que "hemos decidido buscar una cesión para que tenga minutos de calidad en DH Plata, muchos minutos y de mucha calidad". El técnico destaca que "para nosotros es importante que se sigan formando y creciendo para que en el futuro, si siguen con esa evolución, puedan formar parte del primer equipo".