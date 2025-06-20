El Ayuntamiento reconoce al Kickboxing Soria por sus éxitos en el Nacional

Los integrantes del Club Kickboxing Soria fueron recibidos en el Ayuntamiento.HDS

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Soria, Manuel Salvador, recibía este viernes al Club Kickboxing Soria tras su gran sobresaliente actuación en el Campeonato de España celebrado recientemente. El edil felicitaba a Adriana Verde, Elías Barrera, Sara Lamata... y a todo el equipo técnico del club. "El esfuerzo de los más de 50 niños de la escuela, los entrenadores y las familias merece un reconocimiento y da sus frutos. Enhorabuena". Palabras desde el Consistorio a los campeones sorianos.

Elías Barrera conquistaba una merecida medalla de plata en light contact, tras combates muy disputados.

Sara Lamata lograba dos valiosos bronces, en sendas modalidades de light contact y kick light.

Adriana Verde fue la gran protagonista del equipo, convirtiéndose en doble campeona de España, en las modalidades de light contact y kick light.