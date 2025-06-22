El Balonmano Soria comenzará la temporada el próximo 13 de septiembre

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El Club Balonmano Soria ya conoce la fecha de su debut en la temporada 25-26 en la División de Honor Plata, la segunda categoría del balonmano nacional. El equipo que dirige Oriol Castellarnau debutará en la competición el próximo 13-14 de septiembre y la fase regular se prolongará hasta el 10 de mayo.

Esa es la fecha aprobada por la Asamblea Ordinaria de la Real Federación Española de Balonmano que se ha celebrado este fin de semana. El equipo amarillo no sabe aún contra qué equipo le tocará en suerte ese debut toda vez que aún no se ha dado a conocer el calendario de competición. La fase regular en Plata finalizará dos semanas antes del play off de ascenso a División de Honor Masculina (Máxima categoría del balonmano español), play off de ascenso que disputan del segundo al quinto clasificado y que tendría lugar el 23 y 24 de mayo en el formato de semifinales y final en un única sede. El vencedor de esta fase ascendería a Asobal mientras que el finalista disputará la promoción de ascenso con el antepenúltimo clasificado de la máxima categoría, play off que se debe disputar en formato de ida y vuelta el 3 y 7 de junio.

En el plano deportivo el club soriano, cuyo inicio de la pretemporada tiene lugar el 4 de agosto, da los últimos coletazos a la plantilla de la próxima temporada en Plata. El grupo que dirigirá Oriol Castellarnau está ya compuesto por un grupo de 13 jugadores entre renovaciones y fichajes, por lo que aún queda por anunciar alguna otra incorporación, entre ellas un portero, hasta completar el grupo de 16 ó 17 integrantes que se desea tener en plantilla. A esos jugadores hay que añadir un segundo entrenador que ayude a Oriol Castellarnau en el día a día tras la salida el pasado verano de Jan Solaní.